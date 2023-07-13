Kepez Belediyesi’nin meslek ve sanat eğitimi veren AKMEK’in el emeği sergisi Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde(MSKM) kapılarını açtı.

AKMEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru el sanatları, ’12. Geleneksel AKMEK Yıl Sonu Sergisi’ ile görücüye çıktı. Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki sergi Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü olarak birçok belediye ile işbirliği içerisinde olduklarını, gerek eğitim yatırımları noktasında gerek vizyoner projelerin üretilmesi noktasında en iyi çalıştıkları belediyelerin başında Kepez Belediyesi’nin geldiğini söyledi.

Çalışkan, “Antalya’da 104 tane eğitim projesi var. Bunlardan 45 tanesi yaklaşık Kepez bölgesinde yer alıyor. Kepez’de 110 bin öğrencimiz var. Bunların hepsinin üzerinde belediyenin emeği var. Antalya eğitim camiası adına vermiş olduğunuz desteklerden dolayı, çocuklarımız adına, eğitim camiamız adına çok teşekkür ediyorum “dedi.

"2009’da başlayan yolculuk"

Başkan Tütüncü de, AKMEK’in 14 yaşında olduğunu ve pandemi nedeniyle bu yıl 12’nci sergiyi düzenlediklerini söyledi.

AKMEK yolculuğunun 2009’da başladığını ve bugün güzel bir meslek sanat edindirme merkezi haline dönüştüğünü dile getiren Başkan Tütüncü, “Sevgili çocuklarımız, gençlerimiz birbirinden güzel sanat eserlerini bu güzel yapının içerisinde gerçekleştirdiler. Bu manzaranın ve bugüne gelmemizin arkasında kocaman emekler var. Aslında biz bugün bu 12’nci geleneksel sergiyi tüm zamanların en iyi sergisi olarak hazırlayalım istedik ve o çok büyük emeklere teşekkür etmek istedik. Yıllar içerisinde AKMEK sadece hanımefendiler değil, beyefendilere de büyük mutluluklar veren bir yapı haline geldi. Kursiyerlerimiz meslek öğrenmenin, yeteneklerin geliştirilmesinin yanında tiyatro sahnelerine çıktılar. Sahne tozu yuttular. Bir çok sosyalleşme alanı sağladı. AKMEK’ler sadece meslek sanat edindiren, sosyalleşmeyi artıran değerler değilmiş. Akmek’ler aynı zamanda biz burada kendimizi bir aile gibi hissederken, aile bütünlüğüne de bize de dolaylı katkılar sağlayan çok önemli bir kurum. Tüm çalışma arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tütüncü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere’nin AKMEK’ler de çok büyük emeğinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından 12. Geleneksel AKMEK Yıl Sonu Sergisi’nin kapıları ziyaretçilere açıldı. Tütüncü ve beraberindeki heyet, AKMEK kursiyerlerinin yıl boyunca büyük bir titizlikle hazırladıkları el işi göz nuru eserlerden oluşan sergi alanını gezdi. Kepez Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası da konuklara bir konser verdi.