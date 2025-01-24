Antalya’nın Kepez ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı.

Kepez’in Yeni Mahallesi’ne, hayırsever Süleyman Akbıyık tarafından 125 metrekare alan üzerine 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Fevzi Çakmak Mahallesi’ne ise hayırsever Serhat Şimşek tarafından 318 metrekarelik bir alanda 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi inşa edilecek. İnşaatların tamamlanmasının ardından tesisler, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleşen protokol törenine; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve hayırseverler Süleyman Akbıyık ile Serhat Şimşek katıldı.