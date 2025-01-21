Kepez Belediyesi, Güneş Mahallesi’nde Ay Deresi’ni çevreleyen 6 bin 333 metrekarelik alanı modern bir sosyal donatı alanına dönüştürdü. Mahalleye estetik ve yeşil bir kimlik kazandıran Ay Deresi Parkı, 23 Ocak Perşembe günü düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Kepez’de 2024 yılı Şubat ayında yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri Güneş Mahallesi oldu. Zemin katları su basarken, yollar ve yeşil alanlar selin getirdiği çöplerle doldu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, adaylık sürecinde bölgedeki afetzedeleri ziyaret ederek sorunlarını dinlemiş ve göreve gelir gelmez Ay Deresi ıslahını öncelikli projeler arasına almıştı. Kepez Belediyesi, ilçenin dört bir yanında gerçekleştirdiği drenaj çalışmalarına Ay Deresi’ni de dahil etti. Dere yatağında bulunan yapılar can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırıldı. Şiddetli yağışlarda su taşkınlarının yaşandığı bölgede, su tahliye kanalı inşa edildi. Güneş Mahallesi’ndeki Ay Deresi çıkış noktasına 225 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir su kanalı yapılarak, mahallede biriken yağmur suyunun Ay Deresi vasıtasıyla Düden Çayı’na aktarılması sağlandı.

Ay Deresi’nin ıslah edilmesiyle birlikte, derenin iki yakasında modern sosyal donatı alanları oluşturularak bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ay Deresi’nin iki yakasında örnek bir park çalışması gerçekleştirdi. Mevcut ağaçlar korunarak, etrafı doğal taşlarla örüldü ve vatandaşlar için oturma alanları oluşturuldu. Parkta, sosyal bir deney olarak, kırılma ve yanmaya karşı dayanıklı betondan yapılmış piknik masaları ve banklar kullanıldı. Ayrıca, zihinsel ve sosyal aktiviteleri teşvik etmek amacıyla piknik masalarına satranç ve 9 taş oyunları yerleştirildi. Engelli bireyler için özel tasarlanmış piknik masaları ve banklar da alana dahil edildi. Toplam 6 bin 333 metrekarelik alanda yapılan peyzaj düzenlemesiyle mahalleye yemyeşil bir kimlik kazandırıldı. Alan, çim ve bitkisel peyzaj çalışmalarıyla renklendirilirken, demir ağacı, taflan, rulya, zeytin ve oya ağacı gibi 15 farklı bitki çeşidi dikildi. Çocukların fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla kum havuzu ve oyun alanları oluşturuldu. Kepez Belediyesi, Ay Deresi Parkı’nı 23 Ocak Perşembe günü düzenlenecek törenle hizmete açacak.