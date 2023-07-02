Milli Eğitim Bakanlığı ve Kepez Belediyesi işbirliği ile ilçeye ikinci özel eğitim okulu da kazandırıldı. Ayanoğlu Mahallesi’ne 8 sınıflı özel eğitim anaokulu inşa edildi.

İlçesine 140’dan fazla okul yapılmasını sağlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, özel çocukların okul ihtiyacının karşılanması için de gayret gösteriyor. Kepez Belediyesi, 2017’de Şafak Mahallesi’nde 3 dönümlük arsasını, özel çocuklara okul yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis etmişti. Milli Eğitim Bakanlığı da, belediye meclis kararıyla tahsisi yapılan arsaya 24 sınıflı özel eğitim okulunu kazandırdı.

İlk özel okul, Kepez’in arsa tahsisiyle Şafak’a

Başkan Tütüncü, Kasım 2017’de okula yaptığı ziyarette şu açıklamayı yapmıştı: “Herkese eğitimi ulaştırabilmek, her bir ferdi mutlu edebilmek ve herkesin kendini önemli hissetmesini sağlayabilmek devletin en temel görevidir. Eğer sosyal devlet olma iddiasındaysanız bunu yapmalısınız. Bu okulun yapılması benim en önemli hayallerimin başındaydı. Çünkü özel yavrularımıza da nitelikli, kaliteli ve güzel bir ortamda eğitim imkânı sunabilmek en önemli vicdani sorumluluğumuzdu. Çok şükür Milli Eğitim Bakanlığımızla el ele vererek bu güzel eğitim kurumunu bölgemize kazandırdık.”

Kepez’in katkısıyla ikinci özel okul Ayanoğlu’na

Kepez Belediyesi, mülkiyet sorunlarını çözerek ve arsa tahsisi yaparak ilçeye devlet eliyle ikinci bir özel eğitim okulu daha yapılmasının önünü açtı. Kepez Belediyesi, Ayanoğlu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’n yanında yer alan ve imar planında okul yeri olarak gözüken 5 bin metrekare büyüklüğündeki arsada ilk olarak mülk sorununu çözdü. Okul alanındaki belediye ait dükkânlar, tahliye edilerek, yıkıldı. Kepez Belediyesi, okul arsasındaki 87 metrekare hissesini de meclis kararıyla Milli Eğitim Bakanlığına tahsis etti.

Özel çocukların okulunun yapımı tamamlandı

Böylelikle okul arsası inşaat yapılabilir hale getirildi. Antalya Valiliği Yatırım İzleme Başkanlığı (YİKOB) tarafından ihalesi gerçekleştirilen özel okulun yapımı büyük oranda tamamlandı. Okul, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ile özel eğitim anaokulu, projesi kapsamında yapıldı.

Okulda, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara, okul öncesi eğitim verilecek. Kepez ilçesine kazandırılan özel eğitim anaokulu, özel çocuğu olan ve çalışan anneler için de önemli bir eğitim yuvası olacak.