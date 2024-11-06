Kepez Belediyesinin tahsisini yaptığı Duraliler Mahallesi’ndeki arsa üzerine bir hayırsever tarafından inşa edilen Mesude İnan Anaokulu törenle hizmete açıldı.

Antalya’nın 650 bin nüfuslu ilçesi Kepez, bir eğitim yuvasına daha kavuştu. Kepez Belediyesinin Duraliler Mahallesi’nde tahsis işlemini gerçekleştirdiği, 9 bin 449 metrekare alan üzerine Hayırsever Nevzat İnan’ın katkılarıyla 8 derslikli anaokulu inşa edildi. Mesude İnan Anaokulu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşların katılımıyla hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Duraliler Mahalle Muhtarı Erol Bakırcı, çocukların geleceğin umut ışıkları olduğunu belirterek, anaokullarının çocukların geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

“Eğitim geleceğin temelini oluşturur”

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, eğitim gönüllülerinin katkılarıyla çocuklar için yeni bir eğitim yuvası kurmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, hayırsever İnan ailesine teşekkür etti. Eğitimin geleceğin temelini oluşturduğunu ve toplumları da aydınlık yarınlara ulaştırdığını sözlerine ekleyen Kaygusuz, Antalya’da bir eğitim kurumunu devletin, bir eğitim kurumunu da hayırseverlerin yaptığını ve hayırseverlerin okul yapma konusunda devletle yarıştığını söyledi. Eğitime önemli katkılarda bulunan İnan ailesinin yapımını üstlendiği Nevzat İnan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de önümüzdeki yıl kapılarını açacağını, İbradı’ya da bir Halk Eğitim Merkezi kazandıracaklarını da sözlerine ekledi.

"Ne kadar minnet duysak azdır"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise hayırsever İnan ailesine teşekkür etti. Kepez Belediyesi olarak bütün kurumların emrinde olduklarını belirten Başkan Kocagöz, “Bu arazinin yüzde 99’u belediyemizindi. Hemen, Milli Eğitim Müdürlüğümüze devredildi. Hayırseverimiz de güzel bir eser ortaya koydu. Allah hayrını kabul etsin. Ne kadar güzel binalar yaparsanız yapın, eğitim çok önemli bir şey. Bu eğitimi veren ise siz öğretmenlerimizsiniz. Yavrularımızın ailelerinden sonra ilk sosyal hayatları anaokulunda başlıyor. Sizlerden ne görürse onu yapacaklar, sizleri hep örnek alacaklar. Biz sizlere o mesleğin kutsallığı ile ilgili ne kadar minnet duysak azdır. Hayırlı uğurlu olsun” diyerek hayırseverlere teşekkür etti.

"Antalya okul yapımında öncü"

Açılış töreninde yaptığı konuşmada okul öncesi eğitimin önemine değinen Antalya Valisi Hulusi Şahin ise, “Bir çocuğun kimliği, hayatı, ilk 5 yılda şekilleniyor. Orada doğru tohumlar ekerseniz, sağlıklı, karakterli, çalışkan, düzgün bireyler yetiştirirsiniz. Biz okul öncesindeki okullaşma oranını çok önemsiyoruz ve yüzde yüz olmasını istiyoruz. Türkiye’de bu konuda ciddi bir atılım var. Antalya’da öncü şehirlerden birisi ve Türkiye ortalamasında yüzde 90’nın üzerinde okul öncesi okullaşma oranımız var. Bunu hem doğru yatırım planlamasına borçluyuz, hem de hayırseverlerimizin desteğine borçluyuz. O kadar güzel okullar yaptılar ki, biz aça aça bitiremiyoruz” dedi.

“Kepez çok hızlı gelişiyor”

Vali Şahin konuşmasının devamında, “Siz hep böyle güzel eserler yapın, böyle güzel okullar açın, ben hep Kepez’e gelirim. Hatta burada oturayım. Kepez çok hızlı büyüyor gelişiyor. Her yıl üzerine bir ilçe nüfusu kadar ekleyerek gidiyor. Bu kadar hızlı büyüyen şehirde biz ikili eğitimi hemen hemen bitirmiş vaziyetteyiz. Bunun başarısının ana üretimi aslında arsa üretimidir. Belediyelerimizin doğru imar, doğru arsa politikasıyla bize sunmuş oldukları arsaları hemen okullara çeviriyoruz. Böylece ikili eğitim başta olmak üzere engelleri aşıyoruz. Siz yeteri kadar arsa üretemezseniz biz nereye okul yapacağız?” diye konuştu.

"Antalya’da ikili eğitime son"

Eski bir yerleşim yeri olan Muratpaşa’da ikili eğitimi bitirmekte çok ciddi zorluklar yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Vali Şahin, “Aynı sorun Manavgat’ta var. Alanya’da aştık, hedefimiz başta Antalya’da olmak üzere Türkiye’de ikili eğitimi bitirmek. İkili eğitim modern bir eğitim sistemi değil. Çocukları çok erken saatte okula alıyorsunuz. Zaman çok kısa, çok kısa teneffüs saatleri koyuyorsunuz. İkili eğitim diğer sosyal faaliyetleri engelliyor. Birçok dezavantajı var. Normal eğitim, normal bir saatte başlıyor. Uzun teneffüs saatleri, öğle yemeği imkanı sunuyor. Antalya’da ikili eğitim yapılan 74 okulumuz var” dedi. Konuşmaların ardından Mesude İnan Anaokulu hizmete açıldı.