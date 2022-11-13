Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün girişimleri ile 2024 Avrupa Kros Şampiyonası’na Kepez ev sahipliği yapacak. Başkan Tütüncü, uzun uğraşlar sonucu şampiyonayı Kepez’e getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün girişimleri ile 2024 Avrupa Kros Şampiyonası’na Kepez ev sahipliği yapacak. Başkan Tütüncü, uzun uğraşlar sonucu şampiyonayı Kepez’e getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kepez Belediyesi uluslararası organizasyonlara bir yenisini daha ekledi. Kepez İlçesi, 2024 Avrupa Kros Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Uzun süren çalışma neticesinde Avrupa Atletizm Birliği’ne yapılan başvurular sonucunda Polonya’nın Varşova şehrinde yapılan Avrupa Atletizm Birliği Yönetim Kurulu toplantısında karar verildi. Adaylar arasında İspanya’dan Madrid, Galler’ Cardiff Ukrayna’nın aday olduğu etkinliğe oy birliğiyle, Antalya Kepez’in ev sahipliği yapması kararı alındı.

"Antalya için sevinçli bir haberi aldık"

Avrupa Kros Şampiyonası 10 Aralık 2024 tarihinde Kepez Dokuma Fabrika alanının arka bölgesinde bulunan etkinlik alanında gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sürdürülen çalışmaların güzel bir haberle neticelendiğini ifade eden Kepez Belediye Başkanı HakanTütüncü, "Antalya için sevinçli bir haberi aldık. 2024 yılında yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak için Gençlik ve Spor Bakanlığımız işbirliği ile sürdürdüğümüz lobi çalışmaları sevindirici, güzel bir haberle neticelendi. Polonya’nın Varşova kentinde toplanan Avrupa Atletizm Birliği Yönetim Kurulu, oybirliği ile 2024 Avrupa Kros Şampiyonasına Antalya’mızın ev sahipliği yapmasına karar verdi’’ dedi.

"Bu güzel haber Antalya’mıza ve Kepez’e hayırlı olsun’’

Türkiye’nin giderek daha güçlü bir küresel aktör haline geldiğini belirten Tütüncü. ‘’Böyle bir dönemde bu tip uluslararası etkinliklerde dünyanın tercihi haline gelmemiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimiz için çok özel bir iftihar vesilesi. Bu, özellikle üzerinde durulması gereken bir husus. Son yıllarda G20 Zirvesi ve EXPO 2016 başta olmak üzere, ‘Şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri’ olan Antalya’mız, çeşitli alanlarda uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmış ve bunların tamamını da başarıyla tamamlamıştır. Her yeni uluslararası etkinlik, şehrimiz açısından yeni değer anlamına geliyor. Bu bakımdan biz de bütün imkanlarımızla Antalya’ya, dünyanın dikkatle takip ettiği etkinlikleri kazandırmak için bütün gücümüzle çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. 2024 Avrupa Kros Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak amacıyla bir süreden beri titiz bir çalışma sürdürmekteydik. Çalıştık ve başardık. Bu güzel haber Antalya’mıza ve Kepez’e hayırlı olsun’’ şeklinde konuştu.