Kepez Belediyesi, tarımsal üretime ve doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla zeytin bahçesi kurma seferberliğini sürdürüyor. Proje ile Kepez’e 30 bin zeytin fidanı dikilmesi planlanıyor.

Kepez Belediyesi, iklim değişikliğiyle önemi artan tarımsal üretimde ve doğanın korunmasında örnek bir çevreci projeye imza atıyor.

Son 15 yılda ürettiği 544 mahalle parkıyla, sınırları içerisindeki şehir ormanları ile fabrika yerleşkelerinde yaptığı kent parkı projeleriyle ilçenin yeşil dokusunu artıran Kepez Belediyesi, çevre yatırımlarının merkezine ise geleceğin gıdası olarak görülen zeytini alıyor.

İmarlı alanlarda kalan ağaçlar kurtarılıyor

Bu çerçevede imarlı alanlarda kalan zeytin ağaçları kesilmekten kurtarılıyor. Kurtarılan ağaçlar ise parkların, bahçelerin ve caddelerin peyzajında kullanılıyor. Mevcut yeşil dokuyu koruyan bu çalışmayla bugüne kadar yüzlerce zeytin ağacının kesilmesi önlendi. İmarlı alanlarındaki mevcut zeytin ağaçlarını odun olmaktan kurtaran Kepez Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla da zeytin bahçeleri kuruyor.

Kepez tarihi mirasına sahip çıkıyor

Kepez ilçesi, Perge Antik Kenti’ne bağlı büyük bir zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome’ye ev sahipliği yapıyor. Bu tarihi mirasının bilinciyle zeytine sahip çıkan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, zeytin bahçesi projesini başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, proje çerçevede İlçenin kırsal bölgelerindeki belediye ait arazilerde zeytin bahçeleri oluşturuyor. Belediyenin zeytin bahçelerine 30 bine yakın fidanın dikilmesi planlanıyor.

Orman çiftliğine zeytin bahçesi

Kepez Belediyesinin önemli çevreci projelerinden birisi olan ve Kirişçiler Mahallesi’nde 180 dönüm araziye kurulan Antalya Orman Çiftliği de zeytin bahçesine dönüştürülüyor. Çiftlik arazisine daha önce 2 bin adet zeytin fidanı dikilmişti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, çiftlik arazisinde 4 bin adet zeytin fidanını daha toprakla buluşturuyor. Böylelikle Antalya Orman Çiftliği’nde 6 bin zeytin fidanından oluşan bir bahçe kurulmuş olacak.

Belediyenin, Duacı Mahallesi’ndeki 30 dönümlük arazisine de 600 ağaçtan oluşan zeytin bahçesi kazandırıldı.

Kepez’de zeytin seferberliği

Başkan Hakan Tütüncü, tarımsal üretimi teşvik etmek ve doğanın önemine dikkat çekmek amacıyla zeytin bahçesi projesini başlattıklarını söyledi. Geleceğin gıdası olarak görülen zeytinle ilgili Kepez’de adeta bir seferberlik başlattıklarını belirten Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “İmar alanlarında kalan zeytin ve diğer ağaçları, kesilmeleri yerine sökerek, naklettiğimiz yeşil alanlarda yeniden toprakla buluşturuyoruz. Kirişçiler Mahallemizde 180 dönüm araziye kurduğumuz Antalya Orman Çiftliğimizde, tarımsal üretime dikkat çekmek amacıyla buğday ve karpuz ekimi gerçekleştirmiştik. Tarımsal üretimi destekleyen bu projemize bir halka daha ekliyoruz. Şimdi de kırsal bölgelerdeki arazilerimizde zeytin bahçeleri kuruyoruz. Peygamber Efendimiz’in (SAV), ‘Kıyamet kopsa bile, o zaman elinizde bir fidan bulunuyorsa ve onu dikmek için de bir engel yoksa derhal o fidanı dikin.’ diye buyurdu. Belediye olarak elimizin değdiği her yere zeytin fidanı dikerek hem Peygamber Efendimiz’in buyruğunu yerine getiriyoruz hem de üretimi teşvik ediyoruz.”

Antalyalılara zeytin fidanı dikin, çağrısı

Hedeflerinin, 30 bine yakın zeytin fidanını toprakla buluştur olduğunu ifade eden Tütüncü, “Bu hedef için azimle çalışıyoruz. Zeytin; bereket, bolluk demek. Oluşturduğumuz zeytin bahçelerinin bereketini, buğday ekiminde olduğu gibi yine kent sakinlerimizle paylaşacağız. Antalyalıları, evlerinin bahçelerine zeytin fidanı dikerek, zeytin seferberliğimize destek olmaya davet ediyorum. Doğayı koruyan, üretimi destekleyen projelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz” dedi.