Kepez’de 4 mahalleye daha kapalı pazar geliyor. Daha önce de, ilçede 9 mahalleye kapalı pazar yeri yapılmasıyla ilgili protokol imzalanmıştı. İlçede 4 kapalı pazarın yapımı ise devam ediyor.

Kepez ilçesinde, vatandaşların ve esnafın hava koşullarından etkilenmeden, sağlıklı ve modern ortamda alışverişlerini yapabilmesi amacıyla açık semt pazarları, kapalı pazarlara dönüştürülüyor. Sokak pazarlarını kaldırarak yerine kalıcı pazarlar yapan Kepez Belediyesi, mülkiyetle ilgili sorunlarını çözerek, planlı şehirleşme sürecini başlattığı mahallelerine modern semt pazarları kazandırıyor.

Şehirleşen mahallelere semt pazarı

Şehirleşen mahallelerde, imar planı düzenlemesiyle belediyeye ait arsalarda kalıcı pazar yeri oluşturuluyor. Bu açık semt pazarları da, zaman içerisinde ve yatırım planlaması kapsamında kapalı pazar haline getiriliyor.

Açık pazar yerlerinin kapalı pazara dönüşümü, belediye ve esnaf temsilcileri eliyle gerçekleştiriliyor.

Başkan Hakan Tütüncü’nün görev yılları içerisinde ise birçok mahallenin semt pazarı ihtiyacı karşılandı. Sokak aralarına kurulan pazarlarların yerine, imar düzenlemesiyle kalıcı pazar yerleri yapıldı.

12 kapalı pazar tamam

Önceki yıllarda Yeni Mahalle, Erenköy, Duraliler, Yeni Emek, Ahatlı ve Şafak mahallelerine kapalı pazar yeri kazandırıldı.

İlçenin kırsal kesiminde yer alan Başköy, Çamlıca, Odabaşı, Kızıllı, Kirişçiler ve Gaziler mahallelerine ise köy pazarı tasarımında kapalı pazarlar inşa edildi.

Mehmet Akif Ersoy, Düdenbaşı, Kütükçü ve Emek mahallerinde ise kapalı pazarların yapımı sürüyor. Bu pazarlar, meclisten alınan karar kapsamında imzalanan protokolle belediye ve Kepez Pazarcılar ve İşletme Kooperatifi işbirliğinde inşa ediliyor.

13 mahalleye kapalı pazar müjdesi

Esnafın ve vatandaşların hava şartlarından etkilenmeyeceği, sağlıklı ve güvenli ortamda alışveriş yapabileceği alanları oluşturmaya önem veren Kepez Belediyesi, kapalı semt pazarlarına yenilerini ekliyor.

Bu yatırım döneminde ilk kapalı pazar müjdesi, Göksu, Çankaya, Beşkonaklılar, Baraj, Varsak Şelale, Varsak Karşıyaka, Varsak Altıayak, Karşıyaka ve Esentepe mahallelerine verildi.

Bu mahallelerdeki açık semt pazarlarının, çelik yapı sistemi çatıyla kapalı hale getirilmesi amacıyla Kepez Belediye Meclisi’nden karar alındı. Bu karar kapsamında Kepez Belediyesi ve Antalya Semt Pazarcıları Odası arasında geçtiğimiz aylarda protokol imzalandı.

Başkan Hakan Tütüncü’nün imzaladığı protokol gereği Pazarcılar Odası, açık semt pazarlarının yerine kapalı pazar yerleri inşa edecek.

Kepez Belediyesi Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısından ise 4 mahalleye kapalı pazar yeri müjdesi geldi.

“Meclis kararı ve protokolle yapılıyor”

Mecliste, Varsak Demirel, Altınova Menderes, Hüsnü Karakaş ve Kuzeyyaka mahallelerindeki mülkiyeti belediye ait olan açık semt pazarlarının yerine kapalı pazar yapılması teklifi kabul edildi. Bu kararın ardından pazar yerlerinin yapımıyla ilgili Kepez Belediyesi ve Antalya Semt Pazarcıları Odası arasında protokol imzalanacak.

Yer tesliminin yapılmasından sonra da13 kapalı pazarın inşaatı başlayacak.

Işıklandırması ve ses sistemi yapılacak olan pazar yerlerinde, zabıta bürosu, ibadet yeri, tuvaletler ve çöp toplama alanı bulunacak