Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hayırsever Mustafa Sert ve Bahriye Sert ile Kepez Duacı Mahallesi’ne yapılacak “Bahriye-Mustafa Sert İlkokulu” için protokol imzaladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hayırsever Mustafa Sert ve Bahriye Sert ile Kepez Duacı Mahallesi’ne yapılacak “Bahriye-Mustafa Sert İlkokulu” için protokol imzaladı.

Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Mustafa Sert ve Bahriye Sert ile Kepez Duacı Mahallesi’ne yapılacak olan 2 bin 492 metrekare ve 12 derslikli “Bahriye-Mustafa Sert İlkokulu” için protokol imzaladı. Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, hayırsever Mustafa Sert ve Bahriye Sert katıldı.

Hayır işinin parayla bir ilgisi olmadığının altını çizen Vali Yazıcı, " Devletimiz bu okulları yaptırıyor ama sizin gibide hayırseverlerimize ihtiyacımız var. Kalpte bir güzellik olmayınca çoğu kişiye nasip olamıyor. O yüzden hep diyorum, bu iş para işi değil gönül işidir. Hem vatandaş hem de bir vali olarak sizlere teşekkür ediyorum. Allah sayınızı arttırsın. Yapılacak olan ilkokulumuz, Kepez’imize ve Antalya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Antalya’mızda Eğitime Yeni Bir Yuva Daha

Meslek hayatı boyunca eğitimin, ajandasında hep ilk sırada yer aldığına değinen Vali Yazıcı, “Hayırseverlerimizin şehrimize, eğitimimize destekleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de bir sağlıkla ilgili bir de okul yapımı ile ilgili hayırseverlerimizle protokol imzalıyoruz. Eylül ayı içerisinde toplamda 5 protokol imzalamış olduk. Bugün imzaladığımız protokolle Antalya’mızda eğitime yeni bir yuva daha kazandırdık. Eğitime yapılan bu yatırımlar çok önemli. Çünkü geleceğimizin, eğitime verdiğimiz önemle şekilleneceğini biliyoruz. Bu yüzden eğitim olmazsa olmazımız. Gençlerimize ne kadar yatırım yaparsak, o kadar geleceğimize yatırım yapmış oluruz” diye konuştu. Bahriye-Mustafa Sert İlkokulu’nun 12 ayda bitmesi hedefleniyor.