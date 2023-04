Türk sporuna katkı sağlayacak pehlivanların yetiştirileceği Varsak Güreş Sahası’nın Temel Atma Töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bu güreş sahası yeni yeni sporcularımıza ufuk olsun. Gençlerimize ata sporumuz güreşin sevgisini yerleştirsin” dedi.

Kepez Belediyesi’nin Varsak’ta hizmete kazandıracağı Güreş Sahası’nın temeli törenle atıldı. Törende konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Varsak’ın dünü ve bugününü değerlendirdi. Başkan Tütüncü, “Yıllardır devam eden imar ve mülkiyet sorunlarını çok yönlü olarak ele almak suretiyle bütün problemleri bir bir çözdük ve çözüyoruz. Bunun neticesinde Varsak’ta nitelikli ve güzel konutlar, işyerleri meydana geldi. Bunlar burada farklı bir yaşantıyı, farklı bir sosyal hareketliliği, farklı bir ticari katma değeri ortaya koydu. Bunlarla birlikte dönemlerimiz içerisinde Varsak, bu yaşantının kavuşmuş olduğu refah seviyesinin gerektirdiği sosyal donatılara da hızla kavuştu. Okullar, sağlık kuruluşları, aile sağlığı merkezleri, kütüphaneler, spor salonları, yüzme havuzları ve daha niceleri Geçtiğimiz şu 14 yıla baktığımızda, Varsak’ın hangi noktasına bakarsak bakalım öncesiyle mukayese edilemeyecek kadar büyük bir gelişmenin, değer kazanmanın var olduğunu görüyoruz” dedi.

“Varsak kültürü yaşasın istedik”

Varsak’ın eskiden küçük bir mahalle olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “Daha sonra küçük bir semt haline geldi. Varsak’a yıllarca emek veren bizden önceki arkadaşlarımızda elbette ki güzel şeyler yapmaya gayret ettiler. Burasının kendine özgü bir kültürü, kendine özgü bir yaşantısı, örf ve adeti, ananesi vardı. Bütün bunlarla birlikte biz üzerine koyduğumuz bu değerlerle beraber Antalya en önemli merkezlerinden, semtlerinden biri haline getirmemize rağmen istedik ki; o eski kültürel değerleri kaybolmasın, kendi kültürel varlığını da burada bu güzel ortamın içerisinde muhafaza etsin. Semtler aslında tarihini, kültürünü, geleneklerini ananelerini sürdürdüğü sürece anlamlı bir bütün oluştururlar. Ve içlerinde bulundukları kente de bu suretle değer verirler. Biz istedik ki; Varsak’ın her noktasında kadim kültürü, alışkanlıkları, gelenekleri de en güzel şekilde yaşatalım” diye konuştu.

Güreş ihtisas merkezi

Varsak’ta ata sporu güreşe gönül verenlerin olduğunu bildiren Başkan Tütüncü, “Onlar 5 yıldan buyana her Ramazan Bayramının son gününde son derece güzel amatör bir ruhla, ama adeta profesyonel bir düşünceyle, profesyonellere de taş çıkartır seviyede güreş etkinlikleri tertip ediyorlar. Geçtiğimiz yıl söz verdik. Mademki siz bu kadar güreşi önem veriyorsunuz. Güreş ile Varsak ismini birleştirmek istiyorsunuz. Biz de bunu Türk güreşi ile Varsağı birleştirme yolunda bir ufuk açalım istedik. Buraya bir güreş sahası inşa edelim. Burayı bir güreş ihtisas kulübünün önemli bir merkezi haline getirelim. Bu tesislerimizde Türkiye’nin anlamlı güreş müsabakalarından birini tertip edelim. Bu güreş müsabakaları her yıl Varsak ismini bütün Türkiye’yi en güzel şekilde duyursun istedik. Ve bunun içinde bir tesise ihtiyaç vardı. Bugün itibariyle bu tesisin temelini atmış olacağız. Ağustos 2023’te, yani 150 günlük inşaat süresinden sonra buraya güzel bir güreş sahası kazandırmış olacağız. Her türlü ihtiyaçlarını kendi içerisinde karşılayabilecek bu tesis, aynı zamanda yıllar içerisinde güreş severlerin desteği, muhtarlarımızın katkılarıyla burası Türk’ün er meydanlarına en güzel şekilde pehlivanlar yetiştiren güzel bir merkez olacak. Burası yıllar içerisinde Varsak Güreş İhtisas Merkezi olacak” dedi.

Varsak kent meydanı

Yeni bir müjdeyle sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Burada belediye meydanı ve eski bir düğün salonunu vardı. Düğün salonunu kültür sanat merkezi haline getirdik. Oradaki alanı da Varsaklıların, büyüklerin buluştuğu Varsak Belediye Meydanı’nın, Varsak Kent Meydanı olarak düzenlenmesine karar verdik. Geleneksel mimari bir tarzda yapılacak güzel bir kafe, güzel bir kıraathaneyi de bu meydanın içinde hemşehrilerimize kazandırıyoruz. Bayramdan sonra ilk iş olarak meydan düzenlemesi başlayacak. Bu yılın sonuna geldiğimizde kreşi güreş sahası, Pazar alanı, meydanı, parkları, aile sağlığı merkezleriyle, yeni açılacak okullarıyla birlikte Varsak, bambaşka bir 2023’e, bambaşka bir 2024’e doğru yürüyecek. Cumhuriyet’in 100. Yılında tüm bu adımlarla birlikte Varsak, çok büyük hayallerin tamda merkezi olacak. Güreş sahamız, gelecek hedefimizde Güreş İhtisas Merkezimiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah burada bütün Türkiye’nin kalbinin attığı güreşler düzenlensin. Bu güreşler yeni yeni sporcularımıza da ufuk olsun. Gençlerimize bambaşka bir şekilde güreşin, ata sporunun sevgisini yerleştirsin”diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sözlerini tamamlarken Varsak Güreş Sahası tesisinin yaklaşık 18 milyon liralık bir yatırım olduğunu da bildirdi. Varsak Güreş Sahasının Temel Atma Törenine Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, K Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.