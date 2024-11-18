Kepez Belediyesi, aşırı yağış uyarısının yapıldığı geçtiğimiz Cumartesi günü Göçerler Mahallesi’nde, su taşkını sorununun yaşanmaması için gece saatlerinde kanal temizliği çalışması yaptı.

Kış mevsiminde su taşkını riski yaşanmaması için mazgal, kanal temizliği ve yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını sürdüren Kepez Belediyesi, yoğun yağış uyarısının yapıldığı hafta sonunda da olumsuzluklara karşı teyakkuz halindeydi. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun yağmur yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için görevlerinin başındaydı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de çalışmaları koordine ederek, sahadaki ekiplerden sürekli bilgi aldı.

Belediye ekipleri, meydana gelen olumsuzluklara da anında çözüm üretti.

Göçerler Mahallesi ile Fatih mahalleleri sınırında yer alan dere yatağındaki menfezin, yağmur suyunun getirdiği atıklardan dolayı tıkanmasına da Cumartesi günü gece saatlerinde müdahale edildi.

“Olumsuz bir durum yaşanmadı”

Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, iş makinesi yardımıyla menfezdeki çöpleri ve çamuru temizleyerek, tıkanıklığı giderdi. Bu çalışma ile bölgede yaşanabilecek bir su taşkınında vatandaşların mağdur olması önlendi. Yağış boyunca ilçe genelindeki yağmur suyu mazgalları ve üzeri açık kanallar kontrol edildi. Mazgallar ve üzeri açık drenaj kanallarında biriken çöpler temizlendi. Alınan önlemler sayesinde ilçe genelinde yağışta olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi.