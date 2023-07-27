Kepez Belediyesi, büyükşehir bütçesiyle yapılabilecek bir karayolunu daha inşa ederek, Antalya ulaşım ağına kazandırdı. Şehir Hastanesinin bulunduğu Masa Dağı bölgesi ile Antalya Bulvarı Korkuteli Kavşağı arasında açılacak olan yol, şehir içi trafiğinin rahatlamasına katkı sağlayacak.

Kepez Belediyesi, şehrin ana trafiğine hizmet verecek bir karayolunu daha inşa ediyor. Önceki yıllarda şehir içi trafiğini rahatlatan çift yönlü yollar açan Kepez Belediyesi, Karayolu bütçesiyle yapılabilecek bu ana arter yolları, kendi makine parkı ve işgücüyle şehre kazandırdı.

Varsak bölgesinde, geçtiğimiz yıllarda açılan Kirişçiler Caddesi ile Hamza Taş Bulvarı, alternatif bir şehir girişi yolu oldu. Masa Dağı çevresinde inşa edilen Alparslan Türkeş Bulvarı, Zeytindalı Şehitleri Caddesi, Mehmet Fatin Gökmen Caddesi, Şehit Erdoğan Sönmez Caddesi ve Hasan Hüsnü Erdem Caddesi de şehir içi trafiğinin rahatlamasına önemli bir katkı sağlıyor.

Şehrin ana trafiğinin rahatlamasına katkı sağlayan yol çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Kepez Belediyesi, Antalya Şehir Hastanesi yatırımının yapıldığı Masa Dağı bölgesinin en önemli imar yolunu da şehir ulaşımına kazandırıyor. Kepez Belediyesi, yetki alanında olmayan 60 metrelik imar yolunu; şehir Hastanesinin ana arter ulaşım yolu olması ve bölgenin nüfus artışından dolayı yatırım programına aldı.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 60 metrelik imar yolunun yapımını geçtiğimiz aylarda başlatmıştı. Yaklaşık uzunluğu 4600 metre olan ana arter yol, şehir hastanesi ile Antalya Bulvarı Korkuteli Kavşağı arasında ortalama genişliği 15 metre olacak şekilde açılıyor. Şehirlerarası bir karayolu olan Antalya Bulvarı’ndaki trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlayacak yolun, Korkuteli Kavşağı’na bağlanan 9000 Sokak ile şehir hastanesine giden 5379 Sokak arasındaki bin metrelik bölümünün yapımı tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü, zeminin tesviyesini ve dolgusunu yaptığı bu bölümün asfalt çalışmasını da gerçekleştirdi. Filler, astar tabakası ve asfalt distrübitörüyle bitümlü bağlayıcı serilen yola, iş makinesi yardımıyla mıcır döküldü. Bu mıcır, silindir ile sıkıştırılarak, asfalt çalışması tamamlandı. Asfalt çalışmasında 245 ton mıcır, 8 ton astar ve 15 ton bitümlü bağlayıcı kullanıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde 60 metrelik yolun, 9000 Sokak Korkuteli Kavşağı arasındaki bölümünü düzenleyecek. Bu bölümde mevcut yol genişletilecek. İlçenin doğu yakasını, Korkuteli Kavşağı’na bağlayacak olan yolun, 3412 Sokak ile 5379 Sokak kesişimiyle, Antalya Şehir Hastanesi arasındaki bölümünün yapımında da sona gelindi. 60 metrelik yolun güzergâhında yer alan zeytin ağaçları tahliye edilerek, yeşil alanlara ve caddelere dikildi. Yapım çalışması sürse de 60 metrelik yol, 9000 Sokak’la Korkuteli Kavşağı’na, 5379 Sokak‘la Antalya Şehir Hastanesi’ne ulaşım sağlıyor. Yeni açılan yolu kullanacak olan sürücüler, Hasan Hüsnü Erdem Caddesi, Şehit Erdoğan Sönmez Caddesi, Mehmet Fatin Gökmen Caddesi ve Ulubatlı Hasan Caddesi’ni kullanarak, ilçenin doğu bölümündeki mahalleler ile Varsak bölgesine gidilebilecek.