Antalya Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayan ve genişliği 8 metreden 20 metreye çıkarılan sokak, sıcak asfalt, yol çizgisi, aydınlatma ve kaldırım çalışmalarıyla muhteşem bir görüntüye kavuşturuldu.

Kepez Belediyesi, Göçerler Mahallesi’nde 373 bin metrekare arazi üzerine inşa edilen 1400 yataklı Antalya Şehir Hastanesi’nin yetki alanındaki çevre yollarını ulaşıma açtı.

Hastanenin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak, bölgede genişliği 20 metre ile 35 metre arasında değişen 11 kilometre uzunluğunda yollar inşa edildi. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün açtığı bu yollarla Şehir Hastanesi, kentin dört bir yanına bağlanmış oldu.

Fen İşleri Müdürlüğü, bölgedeki en önemli yol çalışmasını 5379 Sokak’ta gerçekleştirdi. Bu sokak, hastanenin kapılarının bulunduğu bölümün önünden geçmesi bakımından önem taşıyor. Şehir Hastanesine ulaşımı sağlayan bu sokağın 8 metre olan genişliği, imar planına uygun şekilde 20 metreye çıkarıldı.

Yolun yapımı tamamlandı

Alt yapı toprak işleri tamamlanan, tesviyesi yapılan yola ilk olarak asfalta hazırlık için filler dolgu malzemesi döküldü. Fen İşleri Müdürlüğü, daha sonra yolun üst yapısını sıcak asfalt çalışmasıyla tamamladı. Çift şeritli yolun toplam 7 bin 800 metrekare alanına 1850 ton sıcak asfalt serildi. Yol aksesuarları ( şerit çizgileri, bilgilendirme levhaları) çalışması tamamlanan sokağa aydınlatma direkleri de dikildi.

Sokağın her iki yanına yapılacak olan 2, 5 metre genişliğinde kaldırımın hastane bölümü tamamlandı. Diğer tarafın kaldırımı ise bölgedeki inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek. Sokağın hastane bölümünde 1250 metrekare parke kaldırım çalışması yapıldı. Kaldırıma, görme engelliler için uyarıcı yüzey zemini, girişlere de tekerlekli sandalyeler için rampalar konuldu.

Sıcak asfalt çalışması 2 bin 600 metre uzunluğundaki sokağın 816 metrelik bölümünde tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü, inşaat çalışmalarının bitmesinden sonra yolun kalan bölümünün sıcak asfaltını ve kaldırımını yapacaklarını ifade ettiler.

Hastaneyi şehre bağlayan sokak

Antalya Şehir Hastanesi’ne yakışan bir yol haline gelen 5379 Sokak, devamındaki 3412 Sokak ile şehirlerarası bir karayolu olan Antalya Bulvarı’na bağlanıyor. Şehir içi ulaşım için de bir alternatif olan sokak, doğusundaki Hasan Hüsnü Erdem Caddesi ile şehir merkezine ulaşım imkanı da sunuyor.

Yolun bölgeye hayırlı olmasını Başkan Hakan Tütüncü, genişliği, sıcak asfaltı, kaldırımı, şerit çizgileri ve aydınlatmasıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne yakışan muhteşem bir yol inşa ettiklerini söyledi.Başkan Tütüncü, hastaneye, şehrin dört bir yanından ulaşım sağlanabilmesi için bölgede genişlikleri 20 metre ile 35 metre arasında değişen yaklaşık 11 kilometre yol açtıklarını kaydetti.