Kepez Belediyesi, Antalya Şehir Hastanesi ile Sakarya Bulvarı Otogar Kavşağı arasında alternatif bir ulaşım güzergâhı oluşturmak için Devlet Su İşleri (DSİ) kanalının üzerine köprü inşa ediyor.

Kepez Belediyesi, ilçenin merkezinden batı ve doğu yönünden geçen DSİ kanalının ayırdığı ulaşım yollarını köprü yatırımıyla buluşturuyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde yapılan 18 köprü ile kanalın iki yakası arasındaki karşılıklı yollar birbirine bağlanmıştı. Yolların bağlanmasıyla hem kanalın iki yakası arasındaki mahalleler arasındaki ulaşım sorunu çözüldü hem de şehir içi trafiği rahatlatıldı. Zaman içerisinde kanala komşu olan mahallelerin mülkiyet sorunlarının çözülmesi neticesinde başlayan konutlaşmayla nüfusunun artması ve bölgeye yapılan kamu yatırımları yeni yol güzergâhı ihtiyacını ortaya çıkardı.

Ulaşım engeline köprü

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bu yol ihtiyacını karşılamak için kanalın üzerine 19. köprüyü inşa ediyor. Yeni köprü, Erenköy Mahallesi ile Kanal Mahallesi arasında Ahmet Vefik Paşa Caddesi’nde yapılıyor. İnşaatına başlanılan 12 metre genişliğindeki köprü ile Erenköy Mahallesi 4819 Sokak’la, Kanal Mahallesi 4710 Sokak birbirine bağlanacak. 4819 Sokak, devamındaki Şehit Turgut Burkay Caddesi ile Antalya Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayan Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi’ne bağlanıyor. 4710 Sokak ise Sakarya Bulvarı ve Otogar Kavşağı’na ulaşımı sağlıyor. Bu bakımdan DSİ kanalına inşa edilen köprü sayesinde Antalya Şehir Hastanesi ve Otogar Kavşağı arasında alternatif bir ulaşım güzergâhı oluşturulacak.

Kanal kent yaşamına kazandırıldı

Başkan Hakan Tütüncü, Ünsal Mahallesi’nde başlayan ve birçok yerleşim alanından geçerek, doğudaki Düden Şelalesi’ne dökülen DSİ su kanalının Kepez’in sembol mimari yapılarından biri olduğunu söyledi.

Tütüncü, sembol yapıyı, önceki yıllarda yaptıkları bitki, çöp temizliği ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla hem güzelleştirdiklerini hem de güvenli hale getirdiklerini hatırlattı.

Köprüler ulaşımı rahatlatıyor

Kanalın çevresindeki mahallelerin mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını önceki dönem çözdüklerini hatırlatan Tütüncü, “ Bu mahallelerimizde birçok imar yolu açtık. Ancak yeni yollar, kanal engelinden dolayı devamındaki sokağa bağlanamıyordu. Bu sorunu kanala 18 köprü inşa ederek çözdük. Köprülerle hem karşılıklı yolları hem de Kepez’in iki yakasını birbirine bağladık. Zaman içerisinde kanala komşu mahallelerdeki nüfusunun artması, bölgeye yapılan kamu yatırımları yeni yol ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu ihtiyacı karşılamak için Erenköy Mahallesi 4819 Sokak’la, Kanal Mahallesi 4710 Sokak arasında yeni bir köprü inşa ediyoruz. Karşılıklı yolları birbirine bağlayacak olan köprü çalışması, bölgenin trafiğinin rahatlamasına katkı sağlayacak. Yeni köprü aynı zamanda Antalya Şehir Hastanesi içinde alternatif yol güzergâhı oluşturacak. İhtiyaç halinde kanal üzerine köprüler inşa ederek, Kepez’in iki yakasını bir araya getirmeye devam edeceğiz“ açıklamasını yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Kuzeyyaka ile Fevzi Çakmak mahalleleri arasında 2021’de inşa ettiği köprüyle; Sütçüler bölgesindeki Kepez Devlet Hastanesi’ni ve Yeşilırmak Caddesi’nin çevresindeki mahalleleri, Alparslan Türkeş Bulvarı’na, devamında Masa Dağı’na ve buradaki Antalya Şehir Hastanesi’ne bağlamıştı.