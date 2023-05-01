Kepez Belediyesi, Göçerler Mahallesi’nde inşa edilen bin 100 yataklı Antalya Şehir Hastanesi’ne ilçenin dört bir yanından ulaşım sağlanabilmesi için bölgede 11 kilometre yol açtı.

Kepez Belediyesi, yakın bir tarihte hizmete açılması planlanan Antalya Şehir Hastanesi’nin bağlantı yollarının yapımını hızla tamamlıyor.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hastaneye şehrin dört bir yanından kolay bir şekilde ulaşılabilmesi için bölgede büyüklüğü 20 ile 35 metre arasında değişen yollar inşa etti. Yeni yollar, hastanenin inşa edildiği Masa Dağı bölgesi ile kentin ana arter ulaşım güzergâhları arasında açıldı.

Hastane Antalya Bulvarı’na bağlandı

Bu yollardan biri Şehir Hastanesinin yapıldığı alanın güney bölümü ile şehirlerarası karayolu olan ve kent merkezine ulaşımı sağlayan Antalya Bulvarı arasında yapıldı. Genişliği 35 metre, uzunluğu 3 bin 500 metre uzunluğunda bu yola, Belediye Meclis kararıyla Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi ismi verildi. Bu cadde ile şehir hastanesi hem kent merkezine hem de şehirlerarası karayoluna bağlanmış oldu.

Hastane için 3 yeni cadde inşa edildi

Fen İşleri Müdürlüğü, şehir hastanesini, ilçenin doğu yakası ve Varsak bölgesine ulaşımı için de ulaşım ağına yeni caddeler kazandırdı. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Mehmet Fatin Gökmen Caddesi bin 762 metre devamında Çankaya Mahallesi’nde Şehit Erdoğan Sönmez Caddesi 700 metre ve son olarak Hasan Hüsnü Erdem Caddesi bin 500 metre yol yapıldı.

Şehir merkezine giden Yeşilırmak Caddesi ve Varsak bölgesi yolu Süleyman Demirel Bulvarı’na ulaşım sağlayan yeni caddeler ile hastane ve ilçenin doğusu arasında ulaşım ağı kuruldu. Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Fatin Gökmen Caddesi’nin Masa Dağı bölümünü yaparken 1000 kamyon kaya kütlesini iş makineleriyle kırarken, yolun dolgusu için de 4 bin kamyon hafriyat kullandı.

Hastanenin kuzeyine 3 bin 380 metre yeni yol

Antalya Şehir Hastanesi’ne kuzey yönünden de yollar açıldı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Duacı Mahallesi ile hastane arasında 3 bin 380 metre uzunluğunda yol çalışması gerçekleştirdi. Açılan bu yol ile Antalya-Burdur Karayolu üzerindeki Korkuteli Kavşağı ve Duacı yönünden şehir hastanesine ulaşılabilecek. Fen İşleri Müdürlüğü, hastanenin önünden geçen 5379 Sokak’ın genişliğini de 8 metreden 20 metreye çıkardı.

“Şehir hastanesinin yolları açık”

Başkan Hakan Tütüncü, şehir hastanenin çevresindeki imar planında yer alan bağlantı yollarının tamamına yakınını hizmete açtıklarını söyledi. Şehir hastanesine, kentin dört bir yanından ulaşılabilmesi için 11 kilometreye yakın yol inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Tütüncü , “Masa Dağı bölgesinin her iki yakasında genişliği 20 ile 35 metre arasında değişen caddeler inşa ettik. Karayolları, Büyükşehir bütçesi ile yapılabilecek olan bu yolları, kendi personelimiz ve iş makilerimizle inşa ettik. Yeri geldi Masa Dağı’nın sert kaya kütlelerini peynir kalıbı gibi keserek bu yolları açtık. Emeklerinden dolayı Fen İşleri çalışanlarımıza, bürokratlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Açılışa hazır şehir hastanemizin yolları da açık“ dedi.