Antalya’da Kepez Belediyesi’nin her eğitim ve öğretim yılında lise 11. ve 12. sınıflar ile yeni mezunlara yönelik düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında 300 öğrenciyle kapılarını açtı.

Kepez Belediyesi, 300 öğrenciyle alanında uzman öğretmenlerle eğitimlerine başladı. Merkez, 10 derslikte; matematik, edebiyat, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji ve rehberlik branşlarında görev yapan 12 öğretmeniyle hizmet veriyor. Öğrencilerin bireysel gelişimlerinin yakından takip edilmesini sağlayan öğrenci takip sistemi de eğitimlerin verimliliğini artırıyor.

Kepez Belediyesi, bu yıl Yasin Naci Ağaroğlu Kurs Merkezi’nde YKS’ye hazırlanarak dereceye giren 80 öğrenciye de burs desteği sağladı. Burs kazanan öğrenciler, tıp, hukuk, mühendislik, hemşirelik, diş hekimliği ve öğretmenlik gibi bölümlere yerleşerek hayallerine bir adım daha yaklaştı.