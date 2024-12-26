Kepez Belediyesi, yoğun sınav temposundaki öğrencilere destek olmak amacıyla Antalya Kütüphanesi ve Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında sıcak çorba ikram ediyor.

Antalya’nın Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında Kepez Belediyesi, öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuyor. Çorba ikramı Antalya’daki lise ve üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandıkları Antalya Kütüphanesi ile final haftasına hazırlanan öğrencilerin sabahladığı Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde yapılıyor. Kütüphanelerin önüne kurulan çadırlarda, sınav hazırlığına kısa bir mola veren öğrenciler, sıcak çorbalarını yudumlarken arkadaşlarıyla da keyifli sohbetler etme imkanı buluyor. 3 Ocak 2025 Cuma gününe kadar devam edecek olan çorba ikramları 09.00 ile 10.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Belediyenin bir sosyal sorumluluk çalışması olan çorba ikramı, Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı İktisadi İşletmesi desteği ile yapılıyor.

İkrama ilgi gösteren öğrenciler, final haftası yoğunluğunda yapamadıkları kahvaltılarını sıcak çorba ikramı ile kendilerine sunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.