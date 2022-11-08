Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla Namık Kemal Ortaokulu’na çok amaçlı salon kazandırıldı. Okulun merhum öğretmeni Münür Yoran’ın isminin yaşatılacağı salonun açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir okula daha güzel bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi

Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla Namık Kemal Ortaokulu’na çok amaçlı salon kazandırıldı. Okulun merhum öğretmeni Münür Yoran’ın isminin yaşatılacağı salonun açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir okula daha güzel bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi

Kepez Belediyesi’nden eğitime bir destek daha geldi. Namık Kemal Ortaokulu’na Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla çok amaçlı salon kazandırıldı. Okulun çok amaçlı salonu öğrencilerinle katıldığı törenle hizmete açıldı. Törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy, okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Erhan Çatal, “Bu eseri okulumuza kazandırdığı için Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü’ye teşekkür ederiz. Toplumun ihtiyacı olan yerlere ne kadar destek verdiğini yakinen biliyorum. Allah yolunu açık etsin bileğine kuvvet ayağına taş değmesin. Bu çok amaçlı salon rahmetli hocamız Münür Yoran’ın bize bir emaneti olacak" dedi.

“Eserler üstüne eserler açmak istiyoruz”

Çok Amaçlı Salonun açılışında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, bir okula daha güzel bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Konuşması sırasında öğrencilerin yoğun alkışları üzerine Başkan Tütüncü, “Sizlerin bu heyecanı karşısında insanın eserler üstüne eserler yapası, eserler üstüne eserler açası geliyor. Benimde sizin yaşlarınızda bir kızım var ve burada gördüğüm bütün çocukları da benim çocuklarım olarak görüyorum” dedi.

Öğretmenin adı çok amaçlı salona verildi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya’nın büyüdüğünü ve büyüyen şehirle birlikte kurulan gönül bağlarının da büyüdüğünü söyledi. Okulun çok amaçlı salonuna neden Münür Yoran, isminin verildiğini açıklayan Başkan Tütüncü, “Bu okulda bir zamanlar Münür Hoca, vardı. Kendisi okulun Fen Bilgisi öğretmeniydi. Vatanperver, bayrağına, vatanına, milletinin değerlerine aşık biriydi. Güzel nesiller yetiştirmek için Anadolu’nun dört bir tarafını dolaştıktan sonra, bu okulda görev yapmaya başladı. Erken gelen bir vefatla aramızdan ayrıldı. Okulumuza bir salon lazımdı. O zaman buraya Münir Hocamın ismi çok güzel yakışır dedik. Salonumuz okulumuza hayırlı olsun. Münir hocamıza Allah rahmet etsin. Bu okula emek vermiş bütün öğretmenlerimizi de rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum.” diye konuştu. Öğrencilere, “Sizleri çok seviyorum” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Siz yeter ki, başarılı olmaya gayret edin. Daha çok çalışın. Biz her zaman bütün imkanlarımızla tıpkı bugün olduğu gibi yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinize başarışlar diliyorum” dedi.

“Kepez’de en zorlu işleri kadınlar yapıyor”

Konuşmaların ardından okul yönetimi adına Başkan Tütüncü’ye, öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Başkan Tütüncü, kendisine takdim edilen çiçeği öğrencilerden müsaade isteyerek, Kepez’deki eserlerin arkasında büyük emeği olan Belediyenin Başkan Yardımsısı Sebahat Adanır’a verdi. Başkan Tütüncü, “Kepez’de en zorlu işleri hanımefendiler yapıyor. Onlarda başarılı oldukları için Kepez Belediyesi başarılı oluyor" diye konuştu.

Öğrencilerden muhteşem performans

Namık Kemal Ortaokulu’nun Münür Yoran Çok Amaçlı Salonu, öğrencilerle beraber kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Başkan Tütüncü, davetlilerle beraber Münür Yoran Çok Amaçlı Salonda öğrenciler tarafından sergilenen Vatan Yahut Silistre’nin 4. Perde temsilini izledi. Başkan Tütüncü, temsili hazırlayan öğretmen ve öğrencileri kutladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha sonrada Namık Kemal Ortaokulu’nun bahçesindeki törene katıldı. Hep bir ağızdan marşlar söyleyen tüm öğrencileri ayakta alkışladı.