Kepez Belediyesi, üç yatırımcı müdürlüğünün çalışmalarıyla Ağdoğmuş Mahallesi’nin ortak sosyal yaşam alanlarını güvenli, temiz ve konforlu hale getirdi.

Kepez Belediyesi, aynı gün içerisinde üç yatırımcı müdürlüğünün ortak çalışmasıyla mahallelerin hizmet taleplerini karşılıyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün başlattığı dönüşüm projesi çerçevesinde mahallelerde fen işleri, park ve temizlik çalışması yapılıyor. Üç müdürlüğünü ortak çalışması her hafta bir mahallede gerçekleştiriliyor. Birim müdürlerinin koordinasyonunda yapılan dönüşüm çalışmasının bu haftaki adresi Varsak semtindeki Aydoğmuş Mahallesi oldu.

Park, baştan sona yenilendi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 1491,1489 ve 2522 sokakları arasında bulunan 3110 metrekare büyüklüğündeki yeşil alanda bakım ve onarım çalışması yaptı. Kullanım alanları zarar gören park baştan sona yenilendi. Hizmet veremez hale gelen piknik masaları, banklar ve çöp kutuları kaldırıldı; yerlerine yenileri konuldu. Kamelya, yürüyüş alanları, çocuk parkı ile açık hava spor aletlerinin zarar gören bölümleri onarıldı. Alanının bitki örtüsünün bakımı yapıldı. Tadilat çalışmasıyla parkın kullanım alanları güvenli ve sağlıklı hale getirildi.

Bordür taşları boyandı

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise parkın çevresindeki sokaklarda yol ile kaldırım sınırını belirleyen bordür taşlarını kırmızı ve beyaz renklerde boyadı. Kaldırım ve bordür taşlarının bozulan bölümleri tamir edildi.

Atıl alanlar çöplerden temizlendi

Temizlik İşleri Müdürlüğü ise, sokakları su arazözü ve süpürge aracı ile temizlerken, atıl arazilerdeki çöpleri topladı. Yol, park ve temizlik hizmetlerinden memnuniyet duyan mahalle sakinleri de Başkan Mesut Kocagöz’e ve bürokratlarına teşekkür etti.