Kepez Belediyesi’nin Karne Şenliği, Akturpark’ın ev sahipliğinde başladı. 24 Haziran’a kadar devam edecek şenlikte karnesini getiren öğrenciler parktaki oyuncakları ücretsiz kullanabilecek.

Kepez’de çocukları eğlenceli bir yaz tatili bekliyor. Kepez Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli ve mutlu geçirmesi için 2022-2023 eğitim sezonunun son gününde ‘Karne Şenliği’ düzenledi. Karnesini alan öğrenciler, Hal Kavşağı’ndaki Akturpark’ta düzenlenen karne şenliğine koştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Karne Şenliği’nin açılışını öğrencilerle beraber yaptı. Çocuklar için güzel bir eğlence merkezini Kepez’e kazandırdıklarını belirten Başkan Tütüncü, “ Yeni nesil eğlence merkezinde bundan sonra çok keyifli vakitler sizleri bekliyor. Yılın her günü sizleri burada birbirinden güzel etkinliklerle buluşturacağız. Bugün okullar kapandı, karnelerinizi aldınız. Biz çok sevdiğimiz çocuklarımıza böyle bir park yaparsak, açılışında da muhteşem bir karne şöleni yaparız. Karnesini getiren öğrencilerimiz parktaki oyuncakları ücretsiz kullanabilecek. 24 Haziran’a kadar 14.00 ile 24.00 saatleri arasında Antalya’nın bütün çocuklarını Kepez’e bekliyoruz. Biz çocuklarımızın mutluluğu ile mutlu oluyoruz.” dedi.