Kepez Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) kanalının ayırdığı karşılıklı sokakları köprü çalışmasıyla buluşturuyor. Yapımı tamamlanan 19’uncu köprüyle Erenköy ve Kanal mahalleleri arasında kanalın ayırdığı karşılıklı yollar birbirine bağlandı.

Kepez ilçesinin mimari yapı simgelerinden biri olan DSİ kanalının neden olduğu yol sorunu köprü çalışmasıyla çözülüyor. İnşa edilen köprülerle şehrin ortasından geçen kanalın her iki yanında yer alan karşılıklı sokaklar birbirine bağlanıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün görev yılları içerisinde çevresinin peyzajı ve bitki temizliği yapılan kanalın üzerine 19. köprü de inşa edildi.

Karşılıklı sokaklar birbirine bağlandı

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bu amaçla kanala komşu olan Erenköy ile Çamlıbel mahalleleri arasında 12 metre genişliğinde yeni bir köprü inşa etti. Köprü, Erenköy Mahallesi 4819 Sokak ile Kanal Mahallesi 4710 Sokak arasında Ahmet Vefik Paşa Caddesi’nde yapıldı. Köprü inşaatı, yapının çevresindeki yollarda sıcak asfalt seriminin yapılmasıyla tamamlandı. DSİ kanalı üzerine inşa edilen bu 19. köprüyle 4819 Sokak ve 4710 Sokak arasında ulaşım sağlanmış oldu.

Antalya Şehir Hastanesi’ne köprü

4819 Sokak, devamındaki Şehit Turgut Burkay Caddesi ile Antalya Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayan Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi’ne bağlanıyor. 4710 Sokak ise Sakarya Bulvarı ve Otogar Kavşağı’na ulaşımı sağlıyor. Bu bakımdan DSİ kanalına inşa edilen köprü sayesinde Antalya Şehir Hastanesi ve Otogar Kavşağı arasında alternatif bir ulaşım güzergahı oluşturuldu.

Kepez ilçesinin iki yakasını buluşturan köprüler, aynı zamanda şehir içi trafiğinin rahatlamasına da katkı sunuyor.