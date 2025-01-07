Kepez Belediyesi, düzenlediği dijital okuryazarlık eğitimiyle 50 yaş üstü kadınları, güvenli internet kullanımıyla ilgili bilgilendirdi.

Kepez Belediyesi, bilişim yoluyla internet dolandırıcılığının arttığı bir zamanda önemli bir eğitim etkinliğine imza attı. ‘Yaşı Bile Olmaz’ projesi kapsamında Kepez ilçesinde 50 yaş üstü kadınlara yönelik dijital okuryazarlık eğitimi düzenlendi. Kepez Belediyesinin, Sütçüler bölgesindeki Osman Gazi Semt Konağı’nda gerçekleştirilen ve ücretsiz olarak sunulan eğitime kadınlar, yoğun bir ilgi gösterdi. Eğitimi, Aygaz Satış Yöneticisi Yudum Ünal ve Klinik Psikolog Kardelen Çustan verdi.

İnternet dolandırıcılığına karşı bilgilendirildiler

Özellikle 50 yaş üstü kadınların, dijital dünyayı daha güvenli ve etkin bir şekilde kullanmasını hedefleyen eğitimde, dijital okuryazarlık nedir, dijital mahremiyet ve korunmak, siber zorbalık ve mücadele yöntemleri, dijital güvenlik ve gizlilik yöntemleri, oltalama saldırıları ve korunma yöntemleri, dijital ticaret ve alışveriş rehberi, e-devlet ve dijitalde sağlık uygulamaları, bankacılık uygulamalarında dijital rehber gibi konular ele alındı.

Kadınlar interneti nasıl kullanacaklarını öğrendi

Eğitim boyunca katılımcılara dijital dünyada karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken önlemler, doğru bilgiye ulaşmanın yolları ve internetin yaşamı kolaylaştıran yönleri anlatıldı. Katılımcılar, interaktif bir şekilde deneyimleyerek sorularını uzmanlara iletme fırsatı buldu.