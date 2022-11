Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla İsmail Hakkı Kaya İlkokulu’na kazandırılan çok amaçlı salon Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün katılımıyla hizmete açıldı.

Kepez Belediyesi’nin Teomanpaşa Mahallesi’ndeki İsmail Hakkı Kaya İlkokulu’na kazandırdığı çok amaçlı salon törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir okula daha katkı sağlamanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Teomanpaşa Mahallesi’nin dününü ve bugününü karşılaştıran Başkan Tütüncü, “Bugün Teomanpaşa Mahallesi’ne baktığımızda siyahla beyaz kadar birbirinden ayrıldığını görüyoruz “dedi. Belediye başkanlığı dönemimde sadece Teomanpaşa Mahallesi’ne 5 yeni okul kazandırıldığını ve mahallenin altıncı okulunun da ya yapılmakta olduğuna değinen Başkan Tütüncü, belediye eliyle mahalleye 2 tanede kreş kazandırıldığını kaydetti.

"Aslan payı Kepez’in"

Eğitim yatırımları konusunda Antalya’nın aslan payını her dönem Kepez’in aldığının altını çizen Tütüncü, " Mahallemize okullar kazandırırken bir yandan kütüphane ve üniversiteye hazırlık kursları açtık. Üniversiteye hazırlık kursumuz şuan yüzlerce öğrencimizi üniversiteye taşıyan, onların üniversiteli olma hayallerini gerçekleştiren bir kurum haline geldi. Bizim içimizdeki hizmet heyecanı artarak devam ediyor. Yeni eserler yapmak, yeni projeler hazırlamak, yeni yeni çalışmalar yapmak bizim yaşam biçimimiz. Sizlerin bize verdiği emaneti en iyi şekilde değerlendirelim, akıp giden zamanda bir tane daha fazla eser ortaya koyalım istiyoruz. 2009 yılından bu yana bu başarıların sırrı birlikte çalışmak, çok çalışmak, her türlü imkanı, fırsatı değerlendireceğimiz bir çalışma dönemini idrak etmek. Biz sizlerden gelen güveni sarsmamak için elimizden geleni her türlü gayreti gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından öğretmen ve öğrencilerle beraber açılış kurdelesini kesen Başkan Tütüncü, hizmete açılan çok amaçlı salondaki gösterileri izledi.

Açılış törenine Tütüncü’nün yanı sıra; Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Teomanpaşa Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir,mahalle muhtarları, meclis üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.