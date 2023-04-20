Kepez Belediyesi, tarımsal üretimin ve gıdanın öneminin arttığı bir dönemde zeytine yatırım yapıyor. İlçenin kırsal alanlarında zeytin bahçeleri kuruluyor.

Kepez ilçesi, Perge Antik Kenti’ne bağlı büyük bir zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome’ye ev sahipliği yapıyor. Kepez Belediyesi de, bu tarihi mirasın bilinciyle zeytine sahip çıkıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün talimatıyla yol ve inşaat alanlarında kalan zeytin ağaçları kesilmeyerek, park, bahçe, meydan ve sokak gibi alanlara taşınıyor. Bugüne kadar ilçenin dört bir yanına yüzlerce zeytin ağacı dikildi.

Çiftliğe 6 bin ağaçlı zeytin bahçesi

Başkan Hakan Tütüncü, geleceğin gıdası olarak gördüğü zeytinin üretimini teşvik etmek amacıyla da yeni bir proje geliştirdi. İlçenin kırsalındaki atıl haldeki belediye arazilerinde zeytin bahçeleri tesis ediliyor.

İlk zeytin bahçesi de, Kepez Belediyesi tarihinin en büyük çevreci projelerinden biri olan Antalya Orman Çiftliği’nde oluşturuldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, Kirişçiler Mahallesi’nde 180 dönüm araziye kurulan çiftliğin, buğday ekilmeyen alanlarında 2 bin adet zeytin fidanını toprakla buluşturdu. Hasattan sonra ise buğday ekilen arazide 4 bine yakın zeytin fidanı dikimi yapılacak. Böylelikle çiftlikte 6 bin adet ağaçtan oluşan bir zeytin bahçesi kurulmuş olacak.

Bir zeytin bahçesi de Duacı’ya

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir zeytin bahçesi de Duacı Mahallesi’nde oluşturdu. Mahallede belediyenin 30 dönümlük arazisine 600 adet zeytin fidanı dikildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri, toprakla buluşturdukları zeytin fidanlarının bakımını ise özenle yapıyor.

Kepez tarihi mirasına sahip çıkıyor

Dünyadaki nüfus artışıyla tarımsal üretimin ve gıdanın öneminin her geçen arttığına dikkat çeken Başkan Tütüncü, bu nedenle zeytin bahçesi projelerinin önemli bir yatırım olduğunun altını çizdi.

Başkan Tütüncü, Perge Antik Kenti’ne bağlı büyük bir zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome’nin, şehrin hemen yanı başında bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: “Bu tarihi mirasımızın misyonuyla hem tarihimize sahip çıkıyor hem de zeytini önemsiyor ve koruyoruz. Zeytin ve zeytinyağının anavatanında yaşıyoruz. Bunu çok iyi değerlendirmemiz şart. Bu bilgilerle, yol, inşaat sahalarında kalan zeytin ağaçlarını kesmeyerek, yeşil alanlara, bahçelere ve caddelere taşıyoruz. Üretimini teşvik etmek amacıyla da kırsal alandaki arazilerimizde zeytin bahçeleri kuruyoruz.”

“Geleceğe yatırım”

Zeytin bahçeleri projesini, gelecek kaygısından dolayı gerçekleştirdiklerini belirten Tütüncü, “Zeytinyağının, insanların beslenmesinde önemli yeri var. Birçok araştırma da, kalp sağlığı açısından yararlı besinlerin başında zeytinyağı geliyor. Biz de çocuklarımızın gelecekte bu sağlıklı besini tüketmeleri için ilçemizin dört bir yanında zeytin bahçeleri kuruyoruz. Elimizin değdiği her yere de zeytin fidanı dikiyoruz. Diktiğimiz zeytin fidanlarının değeri, yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak. İlçe sakinlerimizi de, evlerinin bahçelerine zeytin fidanı dikmeye davet ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.