Kepez Belediyesi, iklim değişikliğinin oluşturabileceği kuraklık tehlikesinden dolayı kurakçıl peyzaj düzenlemesine geçti. Çevreyi koruyan ve su tasarrufu sağlayan bu çalışmanın ilk uygulaması, Masa Dağı bölgesindeki kavşak düzenlemesinde yapıldı.

Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesinde bulunan ve Antalya Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayan caddelerin buluştuğu alanda geometrik kavşak düzenlemesi yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü, kavşak düzenlemesini trafik akışını, düzenli, akıcı ve güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştirdi.

Şehrin önemli ulaşım akslarından olan Barış Manço Bulvarı, Zeytin Dalı Şehitleri ile Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez caddelerinin kesiştiği noktadaki kavşak düzenleme çalışması tamamlandı.

Çim yerine kurakçıl peyzaj

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaklaşık 1200 metrekare büyüklüğündeki kavşak alanını peyzaj uygulamasıyla güzelleştiriyor. Kavşağın peyzaj uygulamasında ise ekolojik uygulama seçildi. Kavşak alanı, çevreyi koruyan ve su tüketimini minimuma indiren kurakçıl peyzaj uygulamasıyla düzenleniyor. Merkezinde yetişkin zeytin ağacının bulunduğu peyzaj düzenlemesinde; fazla su tüketen çim yerine kırmızı ve gri renkli cüruf taşı ile mineral filler ve doğal kum kullanılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin de, kavşağın sinyalizasyon sistemi kısa bir sürede kuracağı bildirildi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, çalışmayı yerinde görüp bürokratlarından peyzaj çalışmasıyla ilgili bilgi aldı.

İncelemenin ardından bir açıklama yapan Başkan Mesut Kocagöz, üç caddenin buluştuğu noktadaki geometrik kavşak düzenlemesini tamamladıklarını söyledi. Kavşağın peyzaj çalışmasını yapmaya başladıklarını belirten Başkan Kocagöz, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Peyzaj düzenlemesinde küresel ısınma ve kuraklık tehlikesinden dolayı kurakçıl peyzajı tercih ediyoruz. Dünyamızda artık su problemi var. Kurakçıl peyzaj uygulamasını, herkese tavsiye ediyoruz. Çim, çok fazla su tüketen bir bitki. Bu nedenle mümkün olduğunca suyun az kullanıldığı peyzaj çalışmalarını tercih edeceğiz. Masa Dağı’ndaki bu kavşaktaki ekolojik peyzaj düzenlememiz güzel olacak. Umarım halkımız da kurakçıl peyzaj çalışmasını beğenir.”