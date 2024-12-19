Kepez Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, Hürriyet Caddesi’ndeki kavşak projesinden dolayı ulaşım yolu kapanacak olan Duraliler Mahallesi’ne yeni bir giriş yolu kazandırıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, önümüzdeki günlerde yapımına başlayacağı Batı Çevre Yolu Duraliler Köprülü Kavşak Projesi’nden dolayı Duraliler Mahallesi’nin Hürriyet Caddesi’ndeki giriş yolu kapanıyor.

Antalya’nın Kepez Belediyesi, mahallenin bu sorununu yeni yol yapımıyla çözüyor. Bu kapsamda ilçenin batı sınırında yer alan mahallenin imarlı bölgesinde yol yapım çalışması başlatıldı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, planda yer alan biri 20 metre diğeri 15 metre genişliğinde olan iki caddeyi ulaşım ağına ekliyor. Yaklaşık uzunluğu 600 metre olan yeni yol, Duraliler Caddesi ile Hürriyet Caddesi arasında açılıyor. Yapımı tamamlandığında yol, Hürriyet Caddesi’nden Duraliler Mahallesi’ne ulaşım için alternatif bir giriş yolu olacak.

Kavşak yapımı mahallenin giriş yolunu kapatıyor

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de yol yapımını yerinde inceledi. Duraliler Mahalle Muhtarı Erol Bakırcı ile yol şantiyesini gezen Başkan Mesut Kocagöz, yolun yapımıyla ilgili bürokratlarından bilgi aldı.

İncelemenin ardından açıklama yapan Başkan Kocagöz, Batı Çevre Yolu Duraliler Köprülü Kavşak Projesi’nin yapılacak olmasından dolayı Hürriyet Caddesi’nden mahalleye ulaşımı sağlayan yolun kapanacağını hatırlattı. Bu sorunun çözümü için yeni bir giriş yolunun yapımını başlattıklarını aktaran Kocagöz, şunları söyledi: “Duraliler Caddesi ile Hürriyet Caddesi arasında 600 metre uzunluğunda yeni bir yol inşa ediyoruz. Bu yol, mahallenin Hürriyet Caddesi üzerinden yeni bir giriş yolu olacak. Yol tabanının dolgusu için 1500 kamyon hafriyat kullanacağız. Yol güzergâhının yapımını kısa sürede tamamlayacağız. Daha sonra da asfaltını dökerek, caddeyi ulaşıma açacağız. Kavşak projelerinden dolayı açtığımız yol, şehir içi trafiği için de alternatif bir ulaşım güzergâhı olacak.”

Duraliler Mahalle Muhtarı Erol Bakırcı da, Mesut Kocagöz’ün, Kepez Belediye Başkanı olmasıyla birlikte Duraliler’de değişimin başladığının altını çizdi. Bakırcı, “Bu yolun yapımı hem bölgemiz hem de Antalya’mız için de önemli bir hizmet. Kavşak çalışmasından dolayı ciddi bir trafik sıkıntısı yaşanacak. Bu yol, alternatif bir ulaşım güzergâhı olmasının yanında şehir içi trafiğini de rahatlatacak” ifadelerini kullandı.

Yeni yol kamu yatırımları yapılmasını sağlayacak

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle zemini kazıyarak yol güzergâhını oluşturuyor. Kamyonlar getirilen hafriyat malzemesi, buldozer ile zemine serilerek, yolun dolgusu yapılıyor. Daha sonra ise tesviye çalışmasıyla yolun eğimi yapılacak. Bu yüzeyin üzerine kum, çakıl ve taş kırığından oluşan filler malzeme serilmesi ve bu malzemenin silindir ile sıkıştırılmasıyla yolun alt temel tabakası oluşturulacak. Bu temel tabakanın asfaltla kaplanması, çizgi, trafik işaret levhalarının konulması, aydınlatma ve kaldırım çalışmasıyla caddenin yapımı tamamlanacak.

Bölgedeki okula, konutlara ulaşımı da kolaylaştıracak olan yeni yol, bölgenin planlı kentleşmesi ve kamu yatırımlarını alması bakımından da önem taşıyor.