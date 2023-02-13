Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursu(AKMEK) ve Kepez Kadın Koordinasyon Merkezince hazırlanan bebek, çocuk, yetişkin kıyafetleri, yorgan, yatak, yiyecek ve içecekten, temizlik ürünlerine kadar birçok yardım malzemesi depremzedelere gönderildi.

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursu(AKMEK) ve Kepez Kadın Koordinasyon Merkezince hazırlanan bebek, çocuk, yetişkin kıyafetleri, yorgan, yatak, yiyecek ve içecekten, temizlik ürünlerine kadar birçok yardım malzemesi depremzedelere gönderildi.

Kepezli kadınlar depremzedeler için tek yürek oldu. Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursu(AKMEK) ve Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi depremzedeler için seferber oldu. Kahramanmaraş merkezli 10 ilin vurduğu bölgedeki depremzedeler için el ele veren kadınlar, bir yandan kampanyalarla, diğer yandan da el emekleriyle destek oluyor. AKMEK’in eğitici ve kursiyerleri deprem bölgesindeki bebek ve çocuklar için yatak, yorgan, yastık ve çarşaf üretimini aralıksız sürdürüyor. Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi’de, Kepez Belediyesi ve Kepez Vakfı işbirliğiyle başlatılan yardım kampanyasına kadın gücüyle destek oluyor. Deprem bölgesine bebek, çocuk ve yetişkin kıyafetlerinden, yorgan ve yatağa, yiyecek ve içecekten, temizlik ürünlerine kadar birçok yardım malzemesi depremzedelere ulaştırılıyor. Ayrıca monttan pantolona, kazaktan hırkaya, yorgandan yastığa, çarşafa kadar hiç kullanılmamış malzemeler depremzedelere gönderildi.