Deprem bölgesine 60 tırdan fazla insani yardım gönderdiklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez Vakfımızda toplanan malzemeleri, saat başı hareket eden araçlarla deprem bölgesine gönderiyoruz. Hayırsever hemşehrilerimizden Allah binlerce kez razı olsun” dedi.

Deprem bölgesine 60 tırdan fazla insani yardım gönderdiklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez Vakfımızda toplanan malzemeleri, saat başı hareket eden araçlarla deprem bölgesine gönderiyoruz. Hayırsever hemşehrilerimizden Allah binlerce kez razı olsun” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.4 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ilin etkilendiği deprem bölgesindeki arama kurtarma ve yardım çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bir yandan da insani yardım araçları da akın akın deprem bölgesine ulaşıyor. Bünyesindeki iş makinelerini, arazi ve ambulans araçları ile sağlık ve arama kurtarma ekiplerini felaketin ardından bölgeye sevk eden Kepez Belediyesi, depremzedelerin ihtiyacı olan insani yardımları da tırlarla bölgeye ulaştırıyor. Kepez Vakfı işbirliğiyle başlatılan yardım kampanyasıyla bugüne kadar bölgeye 60’ın üzerinde tır gönderildi. Gıdadan giyime, ısıtıcıdan battaniyeye, temel ihtiyaçtan hijyen malzemelerine kadar bir çok insani yardım depremzedelere gönderildi. Kepez Belediyesi’nin Antalya Meslek Eğitim Kursları eğitici ve kursiyerleri de bölgedeki, bebek ve çocuklar için yatak, yorgan, yastık ve çarşaf üretimini sürdürüyor.

"60 tırdan fazla yardım"

Kepez Belediyesi, depremzedelerin beslenme ihtiyacı içinde bölgede Sahra Mutfakları kurdu. Sahra Mutfaklarında 24 saat boyunca depremzedelere sıcak yemek ikramı yapılıyor. Deprem bölgesine 60 tırdan fazla insani yardım gönderdiklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez Vakfımızda toplanan malzemeleri, saat başı hareket eden araçlarla deprem bölgesine gönderiyoruz. Hayırsever hemşerilerimizden, emeği geçen personellerimizden Allah binlerce kez razı olsun” dedi.