Kepez Belediyesi, bir zamanlar derme çatma binaların olduğu alana, kentsel dönüşüm projesiyle 1 milyon kitap kapasiteli ve aynı anda 2 bin 500 kişiye hizmet verecek olan bir kütüphane kazandırdı. ‘Antalya’ ismi verilen bu kütüphanenin açılışı da Türkiye Cumhuriyet’inin 100. yılında yapılacak.

Kepez Belediyesinin, 22 kütüphane projesinin amiral gemisi olan Antalya Kütüphanesi’nin tefrişat çalışması tamamlandı. Kitapların raflardaki yerini almaya başladığı kütüphane, artık açılış gününü ve misafirlerini bekliyor. Antalya Kütüphanesi, dünya küresi şeklindeki mimarisiyle, konferans salonuyla, sergi alanlarıyla, çocuk kütüphanesiyle, tefrişatıyla, üniversiteye yakınlıyla ve zengin kitap koleksiyonuyla şehrin kültür ve eğitim hayatına katkı sağlayacak yatırım oldu.

Gecekondudan kütüphaneye

Türkiye’nin sayılı kütüphanelerinden biri olmaya aday Antalya Kütüphanesi, yapıldığı bölgenin mülkiyet durumuyla da dikkat çekiyor. Kütüphane, Gülveren Mahallesi’nde 160 gecekondu binasının etkilendiği ve 40 yıla yakın süren mülkiyet sorununun çözüldüğü 65 bin metrekarelik alana yapıldı. Kentsel Dönüşüm Projesi ile gecekondu sahiplerine modern konutların verildiği alanda, imar düzenlemesiyle 3 bin 500 metrekare kültürel tesis alanı oluşturuldu. Kütüphane, bu alana inşa edildi. Yapımı 22 Haziran 2022’de başlayan Antalya Kütüphanesi, yaklaşık 37 bin öğrencisi olan Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi’ne yakın bir konumda bulunuyor. Her yaş grubuna hizmet verecek olan kütüphane, özellikle üniversite öğrencilerinin bilgiyle ve ders çalışma ortamıyla buluşturacak olmasından dolayı önem taşıyor.

1 milyon kitap kapasiteli, 365 gün açık

Modern kütüphanecilik anlayışıyla projelendirilen Antalya Kütüphanesi, 1 milyon kitap kapasitesine sahip olacak. 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunacak olan kütüphaneden aynı anda 2 bin 500 kişi istifade edebilecek. Antalya Kütüphanesi, engelli kullanıcıların bütün alanlara erişebileceği şekilde tasarlandı.

Kütüphaneye çevreci tasarım

Çevreci bir yaklaşımla inşa edilen kütüphane binasının mimari tasarımında Antalya’nın güneşli gün sayısının çok olması göz önünde bulunduruldu. Binanın mimarı tasarımı, doğal ışığın kullanılması dikkate alınarak planlandı. Bu çerçevede dış cephenin tasarımında ağırlıklı olarak cam kullanıldı. Bu tercihle doğal ışığın kullanımı başta olmak üzere ısı yalıtımı, güneş kontrolü, yapının daha az enerji tüketmesi gibi mimari kaygılara çözüm getirildi.

Gök kubbede ayet, zeminde zeytin, dış cephede bayrak

Kitabın, okumanın, bilginin önemine dikkat çekmek amacıyla da kütüphanenin cam kubbeli tavanına Kalem suresinin ‘Kaleme ve onun satır satır yazdıklarına yemin olsun’ ayeti yazıldı. Kütüphanenin giriş fuayesinin ortasına ise Akdeniz iklimine özgü bir ağaç türü olan bereket ve bolluğun simgeleyen zeytin ağacı konuldu. Bu özel eser, akşamları ise dış cephesindeki aydınlatmalar kullanılarak, Türk bayrağı şeklinde ışıklandırılıyor.

Kültür merkezi gibi kütüphane

Kütüphane, konferans salonuyla, sergi ve fuaye alanlarıyla da şehrin kültür ve sanat faaliyetlerinin zenginleşmesine de katkı sağlayacak. Konferans salonunda çeşitli konuların ele alındığı konferanslar, seminerler, söyleşiler ve film gösterimi gibi etkinlikler düzenlenebilecek. Binadaki sergi ve fuaye alanları da, yerel ve ulusal sanatçılara, yazarlara eserlerini sergileme ve tanıtma fırsatı sunacak.

Manzaralı kütüphane

8 bin metrekare kullanım alanına sahip Antalya Kütüphanesi’nin, 1 milyon kitap kapasitesi ile geniş bir kitap koleksiyonu olacak. Bu koleksiyon, farklı türlerdeki kitapları içerecek ve okuyuculara geniş bir seçenek sunacak. Ziyaretçiler, kütüphane koleksiyonunda güncel basılı kaynakların yanı sıra, elektronik veri tabanıyla da nadir eserlere erişim imkânı bulacak. Bey Dağları ve Akdeniz manzaralı kütüphanenin üç katında ergonomik mobilyalarla, verimliği arttıracak ışık kullanımıyla çalışma alanları oluşturuldu. Kültürel tesisin en üst katında bulunan araştırma salonu ise akademik çalışma yapacak olan ziyaretçiler için tasarlandı.

Tütüncü, kütüphaneyi Cumhuriyet’e armağan etti

Antalya Kütüphanesi’nde çocuklar da unutulmadı. Binada çocuklar için özel olarak tasarlanan bir kütüphane bölümü kuruldu. Çocuklara, bu bölümde hem ders çalışma hem de atölye çalışmalarıyla el becerilerini geliştirme mikanı sunulacak.

Başkan Hakan Tütüncü, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yön verecek neslin yetişmesine katkı sağlayacak olan bu özel eseri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına armağan etti. Antalya Kütüphanesi’nin resmi açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılacak.