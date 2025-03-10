Kepez Belediyesi, daha temiz bir çevre için "Çöp Taksi" uygulamasını hayata geçirdi. Dar sokaklara kolaylıkla girebilen çöp taksi, konteyner yanına atılan çöplerin de hızla toplanarak, çevre ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmasını sağlıyor.

Kepez’de ‘Çöp Taksi’ uygulaması başladı. Kepez Belediyesi, daha temiz bir çevre için başlattığı temizlik seferberliğine ‘Çöp Taksi’ uygulamasını da ekledi. Çöp kamyonlarının giremediği dar sokaklara rahatlıkla girebiliyor. Temizlik ekiplerince düzenli olarak boşaltılan konteynerlerin yanına atılan çöplerin hemen toplanmasını sağlıyor. Tek seferde 1,5 ton çöp alabilen araç, sabah 08.00 ile gece 24.00 saatleri arasında iki ekip tarafından hizmet veriyor. Bu araç, yer altı konteynerlerinin yanına bırakılan poşetler, cadde üzerindeki normal konteynerlere sığmayan bitki parçaları, kartonlar gibi taşan atıkları toplamak amacıyla kullanılıyor. Kepez halkının belediyenin 0 555 024 07 07 numaralı WhatsApp ihbar hattına bildirdikleri çöp şikayetleri, çöp taksi uygulamasıyla hemen anında çözüme kavuşturuluyor. Aracın kapasitesi dolunca en yakın çöp kamyonunun damperine yükünü boşaltıyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Kepezlilerin sağlıklı, temiz ve güvenli bir çevrede yaşaması bizim önceliğimiz. Temiz bir çevre, sadece belediyelerin değil, tüm komşularımızın ortak sorumluluğudur" dedi. Başkan Kocagöz, daha önce Kepez’de ortalama 89 çöp şikayet varken, bu sayının 8’e düşürüldüğünü söyledi.