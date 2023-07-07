Kepez Belediyesi, cadde kenarlarına yaptığı butik parklarla, vatandaşlara dinlenebilecekleri alan oluştururken, çevreye de estetikte bir güzellik kazandırıyor.

Millet Bahçesi, Millet Ormanı gibi büyük projeleri yakında şehirle buluşturacak olan Kepez Belediyesi, çevresine güzellik, vatandaşlara nefes olacak yeşil alanları üretmeye devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeni mahalle parklarının sayısını artırırken, caddelerin yanlarında da butik yeşil alanlar oluşturuyor.

Bu butik yeşil alanlardan bir tanesi de, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ile Fatin Rüştü Zorlu Caddesi kesişimindeki kavşağın yanına yapıldı. Park düzenlemesi, imar planında yeşil alan görünen bin 339 metrekare alan üzerine inşa edildi. Üzeri kapalı ahşap oturma mobilyalar ile bankların yer aldığı yeşil alana zeytin ağaçları dikildi ve çim ekildi. Butik park, caddeden geçen vatandaşlar için dinlenebilecekleri bir nokta olurken, yeşil örtüsü de çevresine estetik bir güzellik kazandırdı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, cadde ve bulvarların yanlarında imar planında yeşil alan gözüken alanları butik parklara dönüştürmeye devam edeceklerini ifade etti.