Kepez Belediyesi, ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama’ kampanyası çerçevesinde 5 litre atık yağ getirene 1 litre ayçiçeği yağı, okul ve muhtarlıklara da her 60 litre atık yağ için 30 litre sıvı sabun hediye ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde, Kepez Belediyesi çevreci çalışmalarını sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vizyon projesi ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek vererek binlerce öğrenciye çevre bilinci aşılayan Kepez Belediyesi, bir yandan da çevreye duyarlı vatandaşları da ödüllendiriyor. Kepez Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nce yürütülen ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama’ kampanyası çerçevesinde 5 litre bitkisel atık yağ getirene 1 litre ay çiçek yağı hediye ediliyor. Atık yağların geri kazanımının sağlanması amacıyla okul ve muhtarlıklara da her 60 litre atık yağ için 30 litre sıvı sabun veriliyor.