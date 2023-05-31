Başköy Mahallesi’ne yeniden inşa edilecek hizmet binasının temel atma töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, içinde doktor, öğretmen ve muhtarlık odası ile kütüphanenin yer alacağı hizmet binasının 90 günde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Kepez Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerinden Başköy Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan hizmet binasını yeniliyor. Başköy Hizmet Binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başköy Hizmet Binasının temel atma töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’in hizmet yolculuğunun her yeni günle beraber artarak devam ettiğini söyledi. Başköy’ün mevcut hizmet binasının ekonomik ömrünü doldurduğunu ve bunun için yeni bir hizmet binasının yapımı için yola çıktıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Başköy Hizmet Binası, 90 gün sonra hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Hizmet binamızda öğretmenlerimiz için güzel bir öğretmenler odası olacak. Çocuklarımız ve öğretmenlerimizin çalışabileceği bir kütüphane, muhtarımız için ofis ve doktor odası olacak. Bu hizmet binamız Başköy’e çok yakışacak. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

“Başköy bizim kalbimizde, gönlümüzde ayrı bir yere sahip” diyerek, sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Çünkü Başköy yeni Osmanlı Yörüklerinin merkezi. Başköy, buradan Söbüce’ye, Söbüce’den buraya gönül bağı kurduğumuz bir coğrafya Bu anlamda çok özel bir yeri var. Yeni Osmanlı Yörüklerine, Başköy’e ve Söbüce’yi yayla edinen benim değerli hemşehrilerime hizmetlerin en güzeli yakışır diyerek, hizmetlerimizi yaptık” diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de eğitim ve öğretim yılının tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, tüm öğrencilere güzel bir yaz tatili geçirmeleri dileklerinde bulundu. Yaz tatilinin Kepez’de güzel bir karne şenliği ile başlayacağına da değinen Başkan Tütüncü, 16 Haziran Cuma günü Antalya’nın çocuklarına muhteşem bir etkinlik düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. Başkan Tütüncü’nün konuşmasının ardından butona basılarak Başköy Hizmet Binası’nın temeli atıldı.

Yeni hizmet tesisinde, muhtarlık odası, öğretmenler odası, doktor odası ile kütüphane yer alacak.