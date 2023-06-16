Kepez Belediyesi, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününde kutlanan Babalar Günü dolayısıyla EXPO Antalya alanında ‘En Baba Şenlik’ etkinliği düzenleyecek.

Babalar ve çocuklar, ‘En Baba Şenlik’te buluşuyor. Kepez Belediyesi, Antalya İlgili Babalar Platformu işbirliğiyle ‘Babalar Günü’ dolayısıyla EXPO Antalya alanında bir etkinliğe hazırlanıyor. 18 Haziran Pazar günü 19.00 ile 21.30 saatleri arasında düzenlenecek ‘En Baba Şenlik’ ile babalar ve çocukları eğlenceli bir gün bekliyor. Kepez Belediyesi’nin Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek etkinlik çerçevesinde; çocuk atölyeleri, baba çocuk yarışmaları, söyleşiler, müzik konserleri ve birçok farklı etkinlik düzenlenecek. Antalya İlgili Babalar Platformu işbirliğinde düzenlenecek etkinlikte renkli bir gün babalar ve çocukları bekliyor.