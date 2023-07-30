Kepez Belediyesi, yağlı güreşin çok sevildiği Antalya’ya er meydanı kazandırıyor. Varsak bölgesinde 5 bin 517 metrekare alana güreş sahası inşa ediliyor. Geleceğin başpehlivan adaylarının yetişeceği sahanın betonarme ve karkas imalatları tamamlandı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yağlı güreşlere yoğun bir ilginin olduğu Varsak bölgesi sakinlerine verdiği güreş sahası sözünü yerine getirdi. Her yıl park alanlarında güreş etkinliğinin düzenlendiği bölgeye, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı er meydanı gibi bir tesis yapılıyor.

Geçtiğimiz aylarda temeli atılan Varsak Güreş Sahası, Şehit Bülent Alkan Caddesi’nde 5 bin 517 metrekare alana inşa ediliyor. 627 koltuklu betonarme kapalı tribünün yer aldığı güreş sahasının kapasitesi, portatif tribünlerle bin 500 kişiye çıkarılacak. Tribünlerin altında ise, hakem ve soyunma odalarıyla, tuvaletler bulunuyor. Tesisin, genişliği 70 metre, uzunluğu 80 metre olan çim sahasının büyüklüğü ise 2 bin metrekare olacak.

Yüklenici firma, güreş sahasının betonarme ve karkas imalatlarını büyük oranda tamamladı. Tesisin betonarme kısımlarının ince işleri ile çim sahanın yapımı devam ediyor. Varsak Güreş Sahası, güreş etkinliklerinin yanı sıra, pehlivanlara antrenman alanı olarak da hizmet verecek.

Pehlivanlar diyarı Antalya’ya yakışan tesis

Başkan Hakan Tütüncü, Varsak Güreş Sahası’nın yapımını bu yıl içerisinde tamamlayacaklarını söyledi.

Antalya’da yağlı güreşlerin çok sevildiğini aktaran Başkan Hakan Tütüncü, “Tarihi Kırkpınar Güreşleri’ne en çok başpehlivan gönderen kentlerden birisiyiz. Yağlı güreş denilince akla Antalya geliyor. Biz de Antalya’nın yağlı güreş ününe yakışan bir tesis yapalım istedik. 18 milyon TL’lik bir yatırım olan Varsak Güreş Sahası’nda, hem Kırkpınar heyecanında yağlı güreş etkinliği düzenleyeceğiz hem de geleceğin başpehlivan adaylarını yetiştireceğiz” açıklamasını yaptı.

“Geleceğin başpehlivanlarını yetiştireceğiz”

Varsak bölgesinde yağlı güreşe yoğun bir ilginin olduğunun altını çizen Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Bölgede geleneksel hale gelen bir yağlı güreş etkinliği düzenleniyor. Bu etkinlik, bu yıla kadar park alanında gerçekleştirildi. Hemşehrilerimizin, ata sporumuz yağlı güreşi yaşatma çabalarına destek verelim istedik ve güreş sahası sözünü verdik. Sözümüzü tuttuk. Varsak Güreşleri, artık parklarda değil Kırkpınar gibi bir er meydanında düzenlenecek. Er meydanına kavuşan Varsak Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin adından söz ettiren bir organizasyona dönüşeceğine inanıyorum. Ata sporumuz güreşin yaşatılmasına, çocuklara sevdirilmesine katkı sağlayacak olan Varsak Güreş Sahası, geleceğin başpehlivanlarını yetiştiği bir merkez olacak.”