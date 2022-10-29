Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlenen “99. Yıla Özel 99 Eser Cumhuriyet Sergisi”Modern Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlere kapılarını araladı.

Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlenen “99. Yıla Özel 99 Eser Cumhuriyet Sergisi”Modern Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlere kapılarını araladı.

Dokumapark-Modern Sanatlar Galerisi, her yıl olduğu gibi Cumhuriyetin 99. Yılında da özel bir sergiye kapılarını açtı. Kepez Belediyesi’nin katkıları ve ressam Zübeyde Yavuz’un küratörlüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda “99. Yıla Özel 99 Eser Cumhuriyet Sergisi” düzenlendi. Serginin açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bürokratlar ve sanatseverler katıldı.

Cumhuriyetin 99. Yılında bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “ Cumhuriyetimizin kurucusu kurucu Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün onun kahraman askerlerini, silah arkadaşlarını ölümsüz kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve şanlı gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hepsinin ruhu şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılına sadece bir yıl kaldı. 100. Yıla bir yıl kala gördüğümüz tablo şu; önümüzdeki yüzyılı kucaklamaya hazır bir toplum, geleceğe umutla, güvenle, özgüvenle bakan bir toplum var. İnanıyorum ki Cumhuriyetin 2. yüzyılı Türkiye yüz yılı olacak. Ve insanımız daha mürebbeh bir Türkiye hayaliyle, inşallah çok daha büyük bir ufukları zorlayacak, çok daha büyük vizyonları hayata geçirecek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır. Bizim medeniyetimiz atalarımız, aziz milletimiz binlerce yıldır yeryüzündeki yürüyüşünde hakkı, adaleti, şefkati, merhameti gittiği her yere bir bayrak gibi götürürken, aynı zamanda da geçtiği her yere nice güzel sanat eserleri bırakmıştır. Bu sebeptendir ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu vecizesi son derece önemlidir, ufuk açıcıdır ve bize bir vizyon çizici mahiyettedir. ‘Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri yok olmuş demektir.’ İşte ! biz bu aziz millet yeryüzünde insanlık tarihinin sayfalar arasındaki bu yürüyüşünde o kadar muazzam eserlerle hayatı güzelleştirmeye, hayatın estetik yanına o kadar büyük katkılar koymak için çalışmış ki, işte biz de atalarımızın ayak izlerine basa basa geleceğe doğru yürüyoruz. “ diye konuştu.

Fabrika yemekhanesinden sanat galerisine

Modern Sanatlar Galerisi’nin vaktiyle terk edilmiş bir fabrikanın yemekhanesi olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, bu binanın 2016’dan bu yana sanat galerisi olarak şehre nice güzel sergiler armağan ettiğini söyledi. Modern Sanatlar Galerisi’nde sergilenen eserlerin Kepez Belediyesi hizmet binası içine kazandırılacak Sanat Müzesi’nde sergileneceğini de dile getiren Tütüncü, “Türkiye’de ilk defa bir belediyenin içerisinde bir sanat müzesi olacak. Sanat Müzesi 2023 yılının ilk günlerinde açılacak.” diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasında Ankara’daki temaslarına değinerek, Antalya’ya müjdelerle geldiğini dile getirdi. Dokuma Fabrikası’nın her binasının korunarak, yeni bir bina yapılmadan, bir tek ağaç dahi kesilmeden değerlendirilmesinin Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, “Bunları hep beraber yaptık. Dokumanın neresine bakarsanız bakın kültür ve sanat örnekleri görürsünüz. İşte! uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir hedefe doğru yine birlikte yürüyeceğiz. Hemen yan tarafımızdaki 1974’ün acı tecrübelerinden yola çıkarak milletimize armağan edilen Pil Fabrikası zamanını doldurduğu için kendi haline terk edildi. Şimdi orayı da Dokuma Fabrikası gibi koruma kapsamına alıyoruz. Güzel bir Millet Bahçesi, güzel bir yeşil dokuyla halkımıza hediye edeceğiz. Oradaki binalara da yeni kütüphaneler, yeni müzeler, yeni bilgi evleri ve çocuklar için de Türkiye’nin en büyük Oyuncak Kütüphanesini Pil Fabrikasına kazandıracağız. Cumhuriyetimizin de 100 yılında bu güzel şehre zamana mühür olarak armağanımız olacaktır. “ dedi.

Ödüller verildi

Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ister’ sözleriyle sürdüren Tütüncü, “Hepimizde düşen vazife Cumhuriyetimizi kültürle taşlandırmak, sanatla taşlandırmak, bilgi ile taçlandırmak, modern çağın en önemli unsurlarından biri olan tasarımla taçlandırmak ve bütün bunlarla birlikte hepimize düşen vazife Cumhuriyetimizi geleceği güçlü bir biçimde taşımaktır. Bizim bir hayalimiz var. Çocuklarımızın yaşadığı şehir, bizim çocukluğumuzdaki şehirden çok daha ileri olsun istiyoruz. Bizim yaşadığımız şehir çocuklarımıza estetik düşünmeyi, bilimsel düşünmeyi, vizyonu işaret eden, muasır medeniyetler seviyesine üzerine çıkmayı hedef gösteren bir şehir olsun istiyoruz. Bu uğurda çok çalışmaya devam edeceğiz. “ diye konuştu. Konuşmaların ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve beraberindeki heyetin katılımıyla sergi gezildi, Cumhuriyet Sergisi Yarışında dereceye giren sanatseverlere ödülleri takdim edildi.

99. Yıla Özel 99 Eser Cumhuriyet Sergi 15 Aralık tarihine kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.