Antalya’da Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlenen “101. Yıla Özel 101 Eser Cumhuriyet Sergisi”, Modern Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlere kapılarını açtı.

Dokuma Modern Sanatlar Galerisi, Cumhuriyet’in 101. Yılın da özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kepez Belediyesi’nin 29 Ekim kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde “101. Yıla Özel 101 Eser Cumhuriyet Sergisi” Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’nde kapılarını açtı.

Kepez Belediyesi’nin katkıları ve ressam Zübeyde Yavuz’un küratörlüğünde düzenlenen sergi de, Almanya ve Londra ile Türkiye’nin dört bir yanından katılan sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, meclis üyeleri, muhtarlar ve sanatseverler katıldı. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet’in 101. Yılını büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını dile getirdi. 101. Yıla Özel 101 Eser Cumhuriyet Sergisi’ne emeği geçen sanatçılara ve serginin açılışını onurlandıran katılımcılara teşekkür etti.

“Cumhuriyet sergisi, 79 sanatçı 101 eser ile açılıyor”

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise, Cumhuriyet’in 101. Yılını birbirinden güzel eserlerin yer aldığı çok özel bir sergiyle taçlandıran tüm sanatçılara teşekkürlerini iletti. “Biliyorsunuz ki çok uzun ve zorlu Kurtuluş savaşı sürecinin sonucunda 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Kocagöz, “Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. Ata’mızın söylemiyle çıktığı yolda 101. Yılı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bir milletin özgürlük mücadelesi sürecinde, vatan, millet olma bilincinin, birlik, beraberliğin, zaferin, aydınlığın, çağdaşlığın, özgürlük kavramlarının sonucunda oluştuğu, her millete nasip olmayacak bir destanın öyküsüdür. Bu destanın sonrasında ki ilerleme sürecinde Atatürk; sanatın, ulusun kültürel kimliğinin oluşturulmasında oynayacağı rolü, toplumun sosyolojik olarak ilerleme sürecini ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur’ şeklinde ifade eder ” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin, serginin ev sahibi Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve Küratör Zübeyde Yavuz eşliğinde konuklarla beraber sergiyi gezdi.