Kepez Belediyesi Spor Kulübü, ilköğretim ve lise çağındaki 5 ile 16 yaş arasındaki çocuklara özel 10 farklı branşta spor okulu düzenledi. Bu sezon en az 4 bin öğrencinin başvuru yapmasını bekleyen kulüp, hazırlıklarını tamamladı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, ilköğretim ve lise çağındaki 5 ile 16 yaş arasındaki çocuklara özel 10 farklı branşta spor okulu düzenledi. Bu sezon en az 4 bin öğrencinin başvuru yapmasını bekleyen kulüp, hazırlıklarını tamamladı.

Futbol eğitimleri Kuzeyyaka Sentetik Saha’da, basketbol, voleybol, tekvando ve okçuluk Turgut Özal Spor Salonu’nda, güreş ile cimnastik Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu’nda, hentbol Yıldırım Beyazıt İlkokulu Çadır Salonu’nda, tenis kulüp binasında ve yüzme dersleri Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu’nda verilecek. Hafta içi 4 saat olan güreş dışındaki diğer branşlar, hafta sonlarında 2 saat olacak. Yüzme öğrencileri kayıt başvurularını havuzdaki antrenörler, kalan 9 branş kayıtları ise kulüp binasından alınıyor. İlk derslerin 1 Ekim’de saat 09.00’da başlayacağını duyuran kulüp başkanı Hakan Çatal, ‘Mayıs ayına kadar kış spor okulları devam edecek. Ekranlardan ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmaya çalıştığımız çocuklarımızı spor disipliniyle yetişmesini arzuluyoruz’ dedi.