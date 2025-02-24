Antalya Yörük Türkmen Gençliği Derneği’nin, 2. Yörük Yaşam Kültürü Buluşması’na katılan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Yörük demek yiğitlik demektir. Gerçekten yörüklerin olduğu yerde bu bayrak her zaman dalgalanır" dedi.

Kepez’de Yörük beyleri otağı etrafında buluştu. Antalya Yörük Türkmen Gençliği Derneği tarafından düzenlenen 2. Yörük Yaşam Kültürü Buluşması, Kepez’de büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Birçok Yörük boyunun bir araya geldiği etkinlikte, kadim Yörük kültürü yeniden yaşatıldı. Buluşma, Antalya Yörük Türkmen Gençliği Derneği Başkanı Ömer Köroğlu’nun ev sahipliğinde Varsak’ta gerçekleştirildi. Yörük beylerinin otağı etrafında bir araya geldiği etkinliğe katılan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Yörük gelenekleri ve yaşam tarzının anlatıldığı hoş sohbetlere ortak oldu.

"Yörüklük yiğitlik demektir"

Başkan Kocagöz, yaptığı konuşmada "Yörük demek yiğitlik demektir. Gerçekten Yörüklerin olduğu yerde bu bayrak her zaman dalgalanır. Bugün herkes Yörük olmak istiyor. Bu da yörüklüğün ne kadar yüce olduğunu gösteriyor. Organizasyona emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu tür etkinlikler, nesillerimizin Yörük kültürünün farkında olmasını ve bu kültürü unutmayarak gelecek kuşaklara aktarmasını sağlıyor" dedi. Yörük kültürünün Antalya’nın en köklü geleneklerinden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Kocagöz, "Bu toprakların en kadim geleneği olan Yörük kültürünü unutmayarak, gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir. Kepez Belediyesi ve şahsım olarak her zaman yanınızda olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, bölgede yetiştirilen Honamlı keçilerinden yapılan geleneksel Yörük kavurması misafirlere ikram edildi. Yörük Buluşmasına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Yörük İl Hatunu Sibel Gezen, Kepez Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.