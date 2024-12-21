Kepez Belediyesi’nin düzenlediği Yılbaşı Festivali, DokumaPark’ta büyük bir coşkuyla başladı. Festivalin ilk gününde, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla ve esnafla buluştu.

Antalya’da yılbaşı coşkusu, Kepez Belediyesi’nin düzenlediği Yılbaşı Festivali ile DokumaPark’ta tüm hızıyla yaşanıyor. 9 gün sürecek olan festivalin ilk günü, birbirinden eğlenceli etkinlikler ve renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin ilk gününde, yapay kar yağışı özellikle çocukların büyük ilgisini çekerken, renkli görüntüler oluşturdu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, festival alanındaki yılbaşı pazarını gezerek alışveriş yapanlarla sohbet etti, esnafa bol kazançlar diledi, festivalle ilgili vatandaşların taleplerini dinledi ve yapay kar altında vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Yılbaşı Festivali’nde ziyaretçiler, konserler, bando gösterileri, maskotlar ve atölye çalışmaları gibi birçok etkinlikle yılbaşı ruhunu doyasıya yaşıyor. Festival alanında yer alan yiyecek ve içecek stantları ile hediyelik eşya pazarına da yoğun ilgi gösteriliyor.

29 Aralık’a kadar açık

Kepez Yılbaşı Festivali, 29 Aralık’a kadar her gün 12.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Başkan Kocagöz, festivalin tüm Antalyalılara keyifli anlar yaşatmasını dileyerek, herkesi bu yılbaşı coşkusuna ortak olmaya davet etti.