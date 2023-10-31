Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği tenis turnuvasınde dereceye girenler kupa ve madalyalarını aldı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü binasıönündeki kortlarda 3. Kepez 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası düzenledi. 3 gün süren turnuvanın finalinde, Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır da dostluk maçı yaptı. Kadınlarda Gülay Merak, artı 40 erkeklerde Engin Karayel, eksi 40 erkeklerde İsmet Taşçı ve miks’te Lütfihan Kostak ile Döndü Kunt çifti birincilik kupası kaldırdı. Ödül töreninde en yaşlı oyuncu, centilmen oyuncu, seyirci gibi alanlarda da madalyalar verilerek, gelenekselleşen turnuvanın dostluk havasında geçmesi sağlandı.

"Altın çağ"

Yaklaşık 100 tenisçinin katıldığı turnuvayla Cumhuriyet coşkusunu bir kez daha yaşadıklarını belirten Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, “Bu keyifli organizasyon ile birlikte Kepez’e altın çağ yaşatan Başkan Hakan Tütüncü sayesinde ilçemiz birçok yenilik gördü. Emeği geçenlere teşekkürler” diye konuştu.

İlk turnuvaya başlanırken Kepez’de tenis olur mu, olursa ne gibi zorluklar yaşanır gibi sorular gündeme geldiğini hatırlatan Kulüp Başkanı Hakan Çatal, “Sizlerin katılımıyla bu sporda belli bir noktaya geldik. İlginiz ile tenis sporunu daha da yücelteceğiz’ dedi. Kepez Gençlik ve Spor Müdürü Yüksel Dorul ise, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını 1 haftadır kutluyoruz. Bu turnuva ile güzel bir bayram havası yaşadık” dedi.