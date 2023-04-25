Kepez Belediyesi, ‘toprakta bereket var’ anlayışıyla başladığı tarımsal üretimde üçüncü hasat dönemine hazırlanıyor.

Kepez Belediyesi, iklim değişikliği ve nüfusunun hızla artmasıyla önemi her geçen gün artan tarımsal üretimde örnek projelere imza atıyor. Tarımsal üretime dikkat çekmek, boş tarım arazilerinin ekilmesini teşvik etmek amacıyla Kepez Belediyesi, çalışmaları arasına tarımsal faaliyetleri de ekledi. Tarımsal faaliyetlerin yanı sıra ilçedeki mevcut yeşil dokunun korunmasına da özen gösteren Kepez Belediyesi, yol ve inşaat alanlarında kalan zeytin ve narenciye ağaçlarını, parklarında, bahçelerinde ve caddelerinde yeniden toprakla buluşturuyor. Yine bu ağaçlardan büyük parklarda zeytin ve narenciye bahçeleri oluşturuldu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geleceğin gıdası olarak gördüğü zeytinin üretimini teşvik etmek amacıyla da ilçede zeytin bahçeleri kurulması projesini başlattı.

"Tarım için çiftlik kuruldu"

Kepez Belediyesinin tarım alanında gerçekleştirdiği en önemli proje ise Antalya Orman Çiftliği oldu. İlçenin kırsal bölgesindeki Kirişçiler Mahallesi’nde 180 dönüm araziye kurulan ve 2020’de hizmete alınan çiftlikte örnek tarımsal faaliyetlere imza atılıyor. Çiftliğin bereketli topraklarında ilk olarak buğday ekimi gerçekleştirilmişti. Buğday hasadından sonra çiftlikte yaz sezonunda karpuz ve kavun ekimi yapılmıştı.

Bereketi ilçe halkıyla paylaşılan Antalya Orman Çiftliği, üçüncü hasat dönemine hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayındaki ilk yağmurundan sonra toprağa atılan buğday taneleri, baharın gelmesiyle başak seviyesine geldi. Başakları bereketi müjdeleyen buğday tarlaları, çiftliği yeşil bir denize dönüştürdü. Buğday hasadı, mevsim şartlarına göre mayısın sonunda ya da haziranın ilk haftasında gerçekleştirilecek.

"Ürettiğini paylaşan çiftlik"

Başkan Hakan Tütüncü, Antalya Orman Çiftliği’nin hububat hasadının ürünlerini vatandaşlarla paylaşıldığını hatırlattı. Çiftliği, tarımsal üretime dikkat çekmek amacıyla kurduklarını ifade eden Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Çiftliğimizin hasadı olan buğdayların bir kısmını tohumluk olarak bölgedeki çiftçilerimize hediye ediyoruz. Geri kalan buğdayı da un ve ekmeğe dönüştürerek ilçe sakinlerimizle paylaşıyoruz. Samanı da hayvancılıkla geçinen hemşerilerimize veriyoruz. Antalya Orman Çiftliği, üreten, ürettiğini hemşerileriyle paylaşan, tarımsal üretimin ne kadar gerekli olduğunu dikkat çeken bir projedir”.

Tütüncü, buğday hasadından sonra çiftlik arazisine 6 binden fazla zeytin ağacı dikeceklerini ifade etti. Buğday ekilen arazinin çevresindeki alanlara bugüne kadar 2 bine yakın zeytin fidanının dikimini yaptıklarını kaydeden Tütüncü, çiftlikte 8 bine yakın ağaçtan oluşan bir zeytin bahçesi kuracaklarını dile getirdi.