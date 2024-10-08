Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ASAT iş birliğiyle kışın yaşanabilecek su baskınlarına karşı yağmur sularını kanalizasyon şebekesine taşıyan mazgalları temizliyor.

Kepez, kışa hazırlanıyor. Kepez Belediyesi, sağanak yağışlara karşı ilçede gerekli önlemleri alarak vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için çalışıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve ASAT iş birliğiyle, yağmur sularını kanalizasyon şebekesine taşıyan mazgallar temizleniyor. Düdenbaşı Mahallesi’nden başlayan çalışmalar kapsamında, mazgal altı yağmur suyu gider temizliği, mazgal bakımı ve onarım çalışmaları yapılıyor. Mazgal temizlik, yoğun yağışlarda oluşabilecek su baskınlarının önüne geçilmesi, taşkınların önlenmesi, altyapının korunması ve vatandaşların kışın mağdur olmaması amacıyla yapılan çalışmalar ilçenin her köşesinde gerçekleştirilecek. Kepez Belediyesi, bir yandan su baskınlarını önlemek için mevcut giderlerin temizliğini yaparken, bir yandan da yağmur drenaj hattı çalışmalarını sürdürüyor.