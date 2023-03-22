Antalya Kepez Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlığının korunması ve mağduriyetler yaşanmaması için pide ve ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik gıda güvenliği ve gramaj denetimlerini artırdı.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede periyodik olarak gerçekleştirilen fırın denetimlerini Ramazan dolayısıyla aralıksız sürdürüyor. Pide ve ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik denetimlerde imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, pide ve ekmeklerin gramajlarına, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerine dikkat ediliyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletme sahiplerini üretim normlarına uymaları konusunda uyarırken, şartları yerine getiren fırıncılara da teşekkür ediyor. Vatandaşların sağlığının korunması ve mağduriyetler yaşanmaması için pide ve ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik gıda güvenliği ve gramaj denetimleri 11 ayın Sultanı Ramazan’da da aralıksız sürdürülecek.