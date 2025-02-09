Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı Nisan ayından bu yana ilçedeki 24 mahallede toplam 182 bin 944 metrekare yeşil alanı kapsayan 64 parkta yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı Nisan ayından bu yana ilçedeki 24 mahallede toplam 182 bin 944 metrekare yeşil alanı kapsayan 64 parkta yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Yenileme çalışmaları kapsamında öncelikle parkların aydınlatma ve su altyapıları elden geçirildi. Hava şartları ve kullanımdan dolayı yıpranan çocuk oyun grupları ve açık hava spor aletleri onarıldı. Banklar, piknik masaları ve kamelyalar bakım ve tamirden geçirilirken, çöp kutuları yenilendi. Parkların isim tabelaları boyanarak modern bir görünüme kavuşturuldu.

Park alanlarında bulunan spor sahaları da yenileme sürecine dahil edildi. Sahaların tel örgüleri ve potaları değiştirilerek güvenli hale getirildi. Aydınlatma direkleri baştan sona yenilenerek parklar geceleri de daha güvenli ve aydınlık hale getirildi.

Parkların vazgeçilmezi olan ağaçlar da bakım çalışmaları kapsamında budandı. Uzayan ve tehlike arz eden dallar kesilirken, ihtiyaç duyulan bölgelere Ficus nitida ve zeytin ağaçları dikildi. Çimler biçildi, kuruyan alanlara yeni çim tohumları ekilerek Kepez’in parkları daha yeşil ve canlı bir görünüme kavuşturuldu.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün park yenileme çalışmalarının ardından, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de bölgede kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kaldırımlar temizlenerek, yollar yıkandı.