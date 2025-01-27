Kepez Belediyesi, çalışanlarının güvenli ortamda görev yapmaları amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine büyük önem veriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, her gün iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle iş başı yapıyor.

Kepez Belediyesi, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanlarının can güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek amacıyla birimlerdeki iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından düzenlenen eğitimlerde, iş güvenliği uzmanlarının hazırladığı 90 farklı eğitim başlığı personele aktarılıyor. Bu kapsamda; Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine “Çevre Güvenliği” eğitimi verildi. İş sahası kurallarına uyulmasının önemine değinildi. İş kazalarından korunma yöntemleri anlatıldı. Kişisel koruyucu donanım kullanımının önemine vurgu yapıldı. Güvenli çalışma şartları anlatıldı. Güvenlik kültürünü geliştirmek ve iş sahasında kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla verilen eğitimlerde, eldivensiz, gözlüksüz veya diğer koruyucu ekipmanlar olmadan işe başlanmaması gerektiği bildirildi.

"Önceliğimiz personel güvenliği"

Kepez Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Yavuz Ekiz, önceliklerinin çalışanların güvenliği olduğunu bildirdi. Başkan Mesut Kocagöz’ün talimatıyla, tüm şantiyelerde ve dış çalışma alanlarında çevre güvenliği sağlandıktan sonra çalışanların kişisel koruyucu donanımlarının teslim edildiğini, kullanılan ekipmanların kontrol edilerek işe başlandığını söyledi. Ekiz, "Çalışanlarımız bizim için çok kıymetli. Özenle ve dikkatle iş başı eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda kişisel koruyucu donanımların ve güvenlik kültürünün oluşması için farkındalık çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz" dedi.

Kepez Belediyesi, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.