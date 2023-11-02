Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt çalışması nedeniyle Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı 3 Kasım Cuma gününden itibaren trafiğe kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Kepez ilçesi Dokuma bölgesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 3 Kasım Cuma gününden itibaren yol kapatması yapılacak. Çalışma süresince otogar istikametinden Çallı istikametine gidecek olan sürücülerin Dumlupınar Bulvarı ya da Sakarya Bulvarını kullanmaları önerildi. Hızlı bir çalışmayla yolun en kısa sürede trafiğe açılması planlanıyor.