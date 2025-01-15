Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Konseri, Antalyalıları müziğin evrensel dilinde bir araya getirdi.

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Konseri, Kepez’de Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konserde, flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, piyano sanatçısı Ekaterina Aktı ve gitar sanatçısı Özkan Karaeroğlu’nun performansları geceye damga vurdu. Flüt ve piyano arasındaki uyum, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Gitar sanatçısı Özkan Karaeroğlu da güçlü yorumuyla dinleyicileri etkiledi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emrah Yurtlak, Başkan Mesut Kocagöz’ün sevgi selamlarını ileterek, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen moral ve motivasyon programında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Beyaz Baston Görme Engelliler Dernek Başkanı Özgür Koca da, 7-14 Ocak tarihlerinin Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, hareketin tarihçesine değindi. 1921 yılında, gözlerini sonradan kaybeden bir Fransız ressamın toplum tarafından fark edilmek amacıyla bastonunu beyaza boyamasıyla başlayan bu hareketin, 1930 yılında Fransa’da ve daha sonra dünya genelinde yaygınlaştığını belirtti.