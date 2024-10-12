Türkiye Drag Şampiyonası’nın 2. ve 3. Ayak Yarışları, Kepez Drag Pisti’nde başladı. İki gün devam edecek olan yarışlarda 2024 yılı şampiyonları belirlenecek.

Kepez Belediyesi’nin Drag Pisti, Türkiye Drag Şampiyonası’nın 2. ve 3. Ayak Yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin dört bir yanından 57 sporcunun katıldığı yarışlar, antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. Sporcular kupayı kazanabilmek için kıyasıya mücadele ederken, hız tutkunları da heyecanlı yarışları izledi.

Kepez Drag Pisti’nde iki gün devam edecek olan etkinliğin, 2. Ayak Yarışları bugün tamamlanacak. Kepez Drag Pisti’nde 2024 yılının şampiyonları yarın belirlenecek. Yarışlar Süper Street, Pro Street, Street 2, Street 750, Street 600, Standart 1, Standart 2, Pro 200, Pro 300, Standart 300 ve Kadınlar kategorilerinde düzenleniyor.