Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün yaz spor okullarında yüzme branşını tercih eden 2 bin öğrenci, Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzunda kulaç atmayı öğreniyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ‘Kepez’de yüzme bilmeyen kalmasın’ projesiyle tam kapasite çalışan Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu’nda, 2 bin 200 ilköğretim öğrencisi kulaç atmayı öğrenmeye başladı. Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün yaz spor okullarında yüzme branşına katılan çocuklar, haftada 6 gün, günde 5 seans 20 antrenör tarafından çalıştırılıyor.

10 yıllık deneyim

Kulübün en fazla ilgi gören branşı olan yüzme eğitimlerinde yetenekli olan çocuklar, kulübün yüzme ile su topu takımlarının altyapılarına yönlendiriliyor. Saat 08.30 ile 21.30 arasında eğitim alan 6 yaş ve üzerindeki çocuklar, yüzme tekniklerini geliştirecek. Havuz kullanabilir ibareli doktor raporu ile şahsen kayıtların alınmaya devam edildiği havuzun baş antrenörü Ramazan Yarbaş, “Burada 10 yıldır eğitim veren deneyimli bir antrenör kadrosu oluştu” dedi.